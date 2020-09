Lancements d'appels d'offres pour la préparation de projets d'infrastructures de transport

QUÉBEC, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports procédera, au cours des prochaines semaines, à la publication d'appels d'offres portant sur la préparation de projets d'infrastructures de transport dans différentes régions de la province. Ces appels d'offres permettront de poursuivre la planification de projets visant le maintien et l'amélioration du parc d'infrastructures du Ministère, notamment en ce qui a trait à des interventions indiquées au Plan québécois des infrastructures.

La bonification de l'autoroute 50 entre Mirabel et L'Ange-Gardien, le prolongement de l'autoroute 25 et la voie de contournement de Saint-Lin font partie des premiers projets ciblés. Dans la région métropolitaine de Montréal, les projets concernent l'autoroute 15 à Laval et sur la Rive-Nord, le pont Gédéon-Ouimet, l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville ainsi que l'autoroute 20 entre Saint-Mathieu-de-Belœil et Sainte-Julie.

D'autres appels d'offres sont aussi prévus dans le cadre des investissements 2020-2022 pour les infrastructures routières, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires.

