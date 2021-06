Lancement officiel du programme Art Star pour stimuler les rêves en matière d’infographie

Le programme est initié par l'équipe Art Star, CIOFF, les chapitres ACM SIGGRAPH, XP-PEN, le centre de formation Adobe autorisé de la région du centre de la Chine, ArtStaion, UGEE, UDM PAINT, la division chinoise du championnat du monde ACA 2021, WingFox, HuaBan.com, Moho Pro, Kumoricon et IADGE.

Qui peut faire une demande?

Ce programme vise à soutenir les amateurs d'infographie, les créateurs de contenu infographique professionnel et les studios d'infographie. Tant que les demandeurs ont des rêves en matière d'infographie, peu importe où et qui ils sont, ils ont une chance de réaliser leurs objectifs et de participer à cette activité.

Ce qu'ils obtiendront

Fonds

Si les demandeurs satisfont aux critères d'admissibilité, ils peuvent obtenir le soutien financier correspondant en fonction de leur situation.

Équipement

Les partenaires du programme fourniront aux demandeurs des écrans à stylet ou des tablettes à stylet pour améliorer leurs compétences et leurs capacités.

Visibilité

Art Star et ses partenaires contribueront à augmenter la visibilité du travail des artistes et de leurs comptes de médias sociaux.

Cours

Les candidats peuvent recevoir les ressources de formation du programme Art Star s'ils réussissent l'évaluation.

Logiciels

Si les candidats réussissent l'évaluation, ils peuvent obtenir le soutien des partenaires du programme en matière de logiciels infographiques.

Calendrier du programme



Du 16 avril au 15 septembre 2021 : Période de soumission des demandes

Du 16 septembre à la fin octobre 2021 : Période d'évaluation

Début novembre 2021 : Distribution des ressources de soutien

Consultez la page d'accueil du programme pour en savoir plus.

https://bit.ly/art-star-hq

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1520616/1.mp4

SOURCE Art Star Program Team

Renseignements: CONTACT : Yu Qianqian, +86-13530234363, [email protected], http://www.ugee.com.cn

Liens connexes

http://www.ugee.com.cn