Lancement officiel du Moden, un projet de 126 condominiums voisin du métro Frontenac

Projet d'envergure, LE MODEN représente un vent de fraîcheur pour le quartier Ville-Marie Est.

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de développement Bertone est fière d'annoncer le lancement officiel de son projet Le Moden qui aura lieu le 20 novembre 2021 prochain. Construites en une seule phase, les 2 tours de 4 et 10 étages proposeront 126 condominiums au design raffiné, ainsi que des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Il s'agit d'un investissement de 50 M$ qui s'inscrit harmonieusement dans la revitalisation du quartier central Ville-Marie Est.

Le lancement officiel du 20 novembre 2021 sera l'occasion pour les futurs acheteurs de découvrir en primeur les plans d'architecture, de profiter des prix de lancement avantageux et de réserver leur unité sur place. Afin de respecter les mesures sanitaires, l'événement a lieu sur réservation seulement et les places sont limitées. Les personnes souhaitant être présentes au lancement du 20 novembre doivent s'inscrire sur le site web au lemoden.com.

Un projet axé sur le concept du TOD

Le développement du projet Le Moden adhère aux principes reconnus mondialement d'un TOD. De l'anglais Transit-oriented development, il s'agit de créer un milieu de vie urbain structuré autour de services et d'un réseau de transport en commun efficace. Voisin du métro Frontenac sur la ligne verte, d'une station BIXI, d'arrêts d'autobus et de la piste cyclable, Le Moden facilite la mobilité active. À un pas du projet, le grand parc Médéric-Martin et un centre commercial, prochainement complètement rénové par la Société immobilière Bertone, offriront une vie de quartier enrichissante aux portes du centre-ville.

« La réflexion du Moden s'oriente sur la qualité de vie des propriétaires. Une place publique sera aménagée au cœur du projet faisant de son environnement immédiat un milieu de vie convivial. » -- Claudio Bertone

Une signature moderne et mature

La facture visuelle du Moden s'inscrit dans la tendance moderne de l'élégance simple, tandis que son revêtement de briques rouges rappelant le style industriel s'intègre harmonieusement à son environnement urbain mature.

« C'est important pour nous de respecter le quartier avec une construction qui s'agence à son patrimoine bâti. Le Moden, c'est un projet actuel qui honore l'esprit architectural de Ville-Marie Est. » -- Michael Bertone

Pour donner vie à sa vision, la famille Bertone a choisi de collaborer avec la firme maintes fois prisée NEUF architect(e)s. Fondée en 1971, cette dernière est l'une des plus importantes firmes d'architecture et de design au Canada, faisant état d'un portfolio de plus de 7000 chantiers.

Des habitations personnalisées grâce à une offre variée

Les 126 unités du Moden se déclinent en studios et condominiums de 1 à 3 chambres spacieux incluant chacun un espace extérieur privé, ainsi que des penthouses avec terrasse au toit. Les aires communes du bâtiment de 10 étages se composent de deux terrasses aménagées au toit avec de splendides vues sur le pont Jacques Cartier et le centre-ville. Le rez-de-chaussée offre quant à lui des espaces de co-working et deux bureaux privés de télétravail.

À propos de la Société de développement Bertone

La Société de développement Bertone est une entreprise d'investissement et d'aménagement immobilier établie à Montréal depuis 1998. Au fil des ans, elle a réalisé avec brio, partout au Québec, tout un portefeuille de projets commerciaux, industriels, résidentiels, à usage mixte et d'immeubles de bureaux

lemoden.com

Pavillon de présentation Le Moden

Les représentants des médias sont invités dès midi le 20 novembre sur présentation d'une carte de presse valide.

Renseignements: Catherine de Grandpré, Piron & associés, [email protected], 514 705-8838