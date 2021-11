Lancement officiel du Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information

MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Né du succès du programme #30secondes avant d'y croire, le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information (CQÉMI) est officiellement lancé et dévoile son site web. Créé par un groupe de journalistes professionnels, ce nouvel organisme propose des ressources pédagogiques, des formations et des activités visant à outiller les citoyens qui souhaitent mieux s'informer et lutter contre les fausses nouvelles.



La création du CQÉMI s'inscrit dans la volonté de poursuivre la croissance du programme de formation #30secondes avant d'y croire, lancé en 2018 par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) en partenariat avec l'Agence Science-Presse. En quatre ans, ce programme a pu rejoindre plus de 24 000 personnes dans quelque 500 établissements scolaires et bibliothèques à travers le Québec. Le CQÉMI, qui le chapeaute désormais, favorisera son développement et son rayonnement par le biais de partenariats stratégiques destinés à répondre à la demande grandissante.

« Dès son lancement, le projet #30secondes avant d'y croire a été reçu avec enthousiasme par les enseignants. Nous avons senti qu'il y avait un grand besoin en éducation aux médias et à l'information et un manque de ressources, explique la présidente du CQÉMI, Line Pagé. C'est pourquoi nous avons décidé d'élargir notre offre avec la création du Centre. »

Le CQÉMI est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de travailler à la valorisation et la vulgarisation du journalisme et son rôle dans la société. Une initiative rendue possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la jeunesse du Québec et de Patrimoine canadien.

Le lancement officiel du CQÉMI et de son site web sera l'occasion de rencontrer les artisans du projet ainsi que des journalistes formateurs.

Où : MaBrasserie, 2300, rue Holt, Montréal

Quand : 16 novembre 2021, de 17 h à 19 h

RSVP : [email protected]

Devenir membre du CQÉMI

Pour devenir journaliste formateur*, recevoir une formation en tant qu'établissement ou être tenu au courant des activités en éducation aux médias et à l'information, il suffit de devenir membre du CQÉMI. L'adhésion est gratuite et ne prend que quelques minutes.

*Des conditions s'appliquent.

