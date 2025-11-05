ŠURANY, Slovaquie, 5 novembre 2025 /CNW/ - Le monde assiste à une nouvelle vague de transformation : une révolution qui va bien au-delà du domaine de l'énergie. La cérémonie de célébration d'un jalon important de la giga-usine de Gotion en Slovaquie, la première usine de batteries pour véhicules électriques de Slovaquie, a officiellement été lancée le 28 octobre à Šurany. Elle redéfinit la manière dont les industries évoluent, dont les économies croissent et dont l'humanité envisage son avenir commun. La transition vers l'énergie propre n'est plus un programme régional, mais un impératif européen qui façonnera le siècle de développement à venir.

Gotion est à l'avant-garde de ce changement radical, faisant progresser une vision de croissance intégrée et durable grâce à la technologie, à la fabrication et à la collaboration. De l'Asie à l'Europe, l'entreprise bâtit un écosystème connecté qui stimule le parcours de l'Europe vers un avenir énergétique plus propre et plus intelligent. Sa nouvelle giga-usine de Slovaquie marque une nouvelle étape cruciale vers la concrétisation de cette vision.

Occupant 95 hectares, la giga-usine est conçue avec une capacité initiale de 20 GWh et devrait entrer en production en 2027. Tous les produits desserviront le marché de l'UE, permettant ainsi à Gotion de renforcer sa capacité d'approvisionnement régionale, d'améliorer son efficacité logistique et de renforcer son rôle dans la chaîne industrielle verte de l'Europe.

« Gotion fera des batteries fabriquées en Slovaquie une force motrice pour favoriser l'énergie verte à l'échelle mondiale », a déclaré Li Zhen, président de Gotion.

Au-delà de sa fonction de production de batteries, la giga-usine servira de plaque tournante régionale pour la recherche, l'innovation et le développement des talents. Grâce à des partenariats avec des universités et des institutions locales, Gotion vise à créer un écosystème ouvert industrie-éducation qui nourrit les futurs experts, stimule les percées technologiques et accélère l'innovation européenne dans les nouvelles énergies.

Le projet créera environ 1 300 nouveaux emplois au cours de sa première phase et attirera des industries dérivées dans la région, renforçant ainsi le rôle de la Slovaquie dans la transformation verte de l'Europe. Au-delà de son impact économique, la giga-usine incarne la façon dont les entreprises peuvent contribuer à l'avancement des facteurs ESG et à la mission mondiale commune de prospérité durable.

« L'installation de production de Šurany apportera une grande valeur ajoutée et créera un nombre important d'emplois. Elle contribuera également à la croissance économique, qui est essentielle pour améliorer la qualité de vie des populations non seulement dans cette région, mais aussi dans l'ensemble de la Slovaquie », a déclaré Robert Fico, Premier ministre de la Slovaquie.

La giga-usine démontre l'engagement de Gotion à faire progresser la transition énergétique mondiale grâce à une technologie évolutive, à l'innovation collaborative et à des pratiques industrielles responsables, contribuant ainsi à bâtir un avenir énergétique plus propre, plus intelligent et plus résilient pour tous.

