TAIPEI, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le Taiwan Design Research Institute (TDRI) et le Chinese Institute of Design (CID) ont uni leurs forces pour faire reconnaître la communauté internationale de la recherche en design, obtenant ainsi le droit d'accueillir la conférence annuelle 2025 de l'association de recherche en design de renommée mondiale International Association of Societies of Design Research (IASDR). Cet événement prévu à l'échelle mondiale devrait avoir lieu à Taipei New Horizon, dans le Songshan Cultural and Creative Park, en décembre 2025, et attirer des chercheurs, des experts et des étudiants en design du monde entier.

Le TDRI et le CID lancent conjointement les travaux préparatoires pour la conférence de l’IASDR 2025 De gauche à droite : Hsu Yen, vice-président du CID, Chen Chien-hsiung, président du CID, le professeur Chen Lin-lin (à l’écran), et le président Chang Chi-yi et le vice-président, Recherche et développement, Liou Shyhnan, du TDRI. (PRNewsfoto/Taiwan Design Research Institute)

L'année 2025 marque également le 20e anniversaire de l'IASDR, et la conférence répondra aux discussions sur les « thèmes du design » et les « outils et méthodologies de design » lors de la conférence de 2023 sur le thème « Le design qui change la vie » et se concentrera sur le thème « Le design du futur » non seulement pour passer en revue les progrès de la recherche en design au cours des deux dernières décennies, mais aussi pour regarder vers l'avenir, en s'efforçant de créer pour les générations futures une nouvelle feuille de route des connaissances, des théories et des méthodes en matière de design.

Selon Chang Chi-yi, président du TDRI, Taïwan est tout à fait capable d'accueillir cette conférence grâce à sa riche expérience d'organisation de nombreux événements internationaux comme le congrès de l'IDA dans le passé. Quatorze experts du monde universitaire, dont le professeur Chen Chien-hsiung et le professeur Hsu Yen du CID, se joindront aux travaux préparatoires de la manifestation, et le professeur Chen Lin-lin de l'Université de technologie d'Eindhoven aux Pays-Bas y participera également à distance.

L'IASDR est une organisation internationale, non gouvernementale, caritative et sans but lucratif qui s'efforce de promouvoir la recherche ou les études sur l'activité du design dans tous ses nombreux domaines d'application en encourageant la collaboration internationale entre sociétés indépendantes de recherche en design. Depuis 2005, l'IASDR organise un congrès international biennal de recherche en design, qui est devenu un événement universitaire de premier plan dans le secteur de la recherche mondiale en design. Taïwan était l'hôte de la conférence inaugurale il y a 20 ans, et l'événement fera un grand retour à Taïwan l'année prochaine après de nombreuses années.

Grâce aux efforts collectifs du TDRI et du CID, l'IASDR 2025 deviendra sans aucun doute une étape importante qui fera progresser la recherche en design à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2360314/IASDP_20240201_2.jpg

SOURCE Taiwan Design Research Institute

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ting I Su, +886-02-7458-199, [email protected]