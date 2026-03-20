Lancement officiel de l'initiative montréalaise L'économie sociale, j'achète !

L'économie sociale, une réponse concrète à un contexte économique incertain

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal (CESIM) lance la 8e édition de son initiative L'économie sociale, j'achète !. Ce sont 20 entreprises d'économie sociale qui y participent pour tisser des liens et des partenariats d'affaires avec les 38 institutions publiques et privées signataires de l'initiative, dont l'Université de Montréal qui accueille l'évènement d'aujourd'hui.

Le CESIM est heureux d'annoncer que Loto-Québec et Université du Québec à Montréal (UQAM) se joignent aux signataires déjà engagés à s'approvisionner davantage auprès de l'économie sociale. En misant sur l'achat local et durable auprès de l'économie sociale, l'initiative L'économie sociale, j'achète ! est une réponse concrète à l'incertitude économique actuelle.

L'initiative montréalaise, réalisée avec la participation financière de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, permet aux grands donneurs d'ordre de favoriser la résilience dans les chaînes d'approvisionnement locales et de diminuer leurs émissions des gaz à effet de serre. Mieux encore, elle est ancrée dans nos communautés et génère des retombées positives directes pour nos communautés.

Depuis sa création, l'initiative L'économie sociale, j'achète ! a fait ses preuves. Plus de 2 000 contrats se sont conclus pour une valeur de 74 millions de dollars entre les entreprises participantes et les institutions ! Lors de la précédente édition en 2024, 120 contrats ont été signés entre les entreprises et les institutions participantes pour une valeur de 4,7 millions de dollars. L'octroi de ces contrats a contribué notamment à la réinsertion socioprofessionnelle de personnes éloignées du marché du travail, à réduire l'insécurité alimentaire et au développement de pratiques plus écoresponsables pour favoriser la transition socioécologique.

Avec des activités de maillage, les mises en relation, la formation, l'accompagnement personnalisé et les actions de communication de l'initiative L'économie sociale, j'achète !, le CESIM outille les 20 entreprises d'économie sociale à consolider leurs stratégies et pratiques d'affaires pour mieux se positionner dans les marchés locaux.

Avec plus de 3 120 entreprises d'économie sociale, 63 800 emplois directs et 15 milliards de revenu généré annuellement sur l'île de Montréal, l'économie sociale est une économie incontournable qui contribue de façon significative au développement de l'achat local.

Le CESIM remercie son partenaire de formation et d'accompagnement l'École des entrepreneurs du Québec.

Citations

« Dans le contexte actuel de grande incertitude et d'instabilité économique, il y a une occasion à saisir pour soutenir l'accès aux marchés locaux et la résilience des entreprises d'économie sociale, et ce, tout en favorisant et encourageant l'achat local. L'économie sociale, j'achète ! vient précisément répondre à ces objectifs et nos organisations signataires, comme Hydro-Québec et l'École de technologie supérieure (ÉTS), l'ont bien comprises. Et toute la société en sort gagnante ! », déclare madame Pauline Picotin, présidente du CESIM.

« C'est important pour l'administration d'Ensemble Montréal de soutenir les entreprises d'économie sociale. C'est un levier stratégique pour le développement et la prospérité de la métropole, et ça me réjouit de voir que de nouveaux membres se joignent au projet. Je tiens à remercier l'équipe du CÉSIM pour son excellent travail », a déclaré madame Chantal Gagnon, responsable du développement économique et de l'économie verte au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Les entreprises d'économie sociale sont des moteurs essentiels de la vitalité et de la résilience de Montréal. En offrant un accompagnement structuré aux entreprises participantes, ce projet contribue à diversifier leurs débouchés et à multiplier les occasions de croissance économique. Je tiens à souligner le travail des partenaires, dont la collaboration a permis de concrétiser ce projet rassembleur au bénéfice de toute la communauté d'affaires montréalaise », souligne Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Liste des signataires

Administration portuaire de Montréal

Aéroports de Montréal

Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse d'économie solidaire

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Cégep Marie-Victorin

Collège Ahuntsic

Collège Rosemont

École de technologie supérieure (ÉTS)

Énergir

Fédération de l'habitation coopérative du Québec (FHCQ-FECHIMM)

Fonds de solidarité FTQ

Groupe Investissement Responsable

Hydro-Québec

Investissement Québec

Kotmo

Lévio

Loto-Québec

Mouvement Desjardins

Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Palais des congrès de Montréal

RECYC-QUÉBEC

Services publics et Approvisionnement Canada

Société de transport de Montréal (STM)

Société des alcools du Québec (SAQ)

Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Société du Parc Jean-Drapeau

The Unscented Company

Université Concordia

Université de Montréal (UdeM)

Université du Québec à Montréal (UQÀM)

Université McGill

Ville de Montréal

Ville de Pointe-Claire

À propos du CESIM

Le CESIM est l'instance montréalaise de développement en matière d'économie sociale dont la mission est de faire rayonner et d'amplifier ce mouvement. Il a pour mandats de promouvoir et de soutenir l'émergence, le développement et la consolidation d'entreprises et de projets d'économie sociale, tout en favorisant la concertation et les partenariats avec les acteurs locaux et régionaux. Reconnu par l'Agglomération de Montréal, le CESIM agit comme Pôle régional en économie sociale, à l'instar des 21 autres Pôles régionaux du Québec.

SOURCE Conseil d’économie sociale de l’ile de Montréal (CESIM)

Entrevues et information: CESIM, Elizabeth Dupuis, responsable des communications, [email protected], 514 876 5255 # 103