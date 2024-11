TOKYO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - AutoReserve a officiellement commencé son expansion mondiale en tant que service de réservation de restaurant qui utilise la technologie d'IA vocale développée à l'origine par Hello Co., Ltd. Un service de réservation de restaurants qui compte 3,1 millions d'utilisateurs inscrits dans 110 pays du monde. Le nombre de restaurants où il est possible de faire des réservations a dépassé les 2,5 millions dans le monde, et nous continuerons d'élargir les zones où il est possible de faire des réservations.

Lancement officiel de l’expansion mondiale d’AutoReserve (PRNewsfoto/Hello Co., Ltd.)

Une fois que l'utilisateur a effectué utilise l'application Web, AutoReserve utilise la technologie vocale de l'IA pour appeler directement le restaurant et confirmer la réservation. Cela vous permet de contacter les restaurants qui n'acceptent pas les réservations en ligne. Nous offrons une nouvelle expérience culinaire dans des restaurants où il n'était pas possible de réserver en raison de la barrière linguistique.

AutoReserve est disponible en anglais, japonais, taïwanais chinois (mandarin), cantonais et chinois (simplifié), coréen et thaïlandais afin que les utilisateurs du monde entier puissent faire des réservations dans leur langue maternelle et vivre un voyage plus harmonieux et plus sûr. Nous prévoyons d'étendre notre soutien à l'Europe et à d'autres régions à l'avenir.

Caractéristiques d'AutoReserve

Système hybride de réservation Web et de réservation téléphonique à l'aide de la technologie vocale unique de l'IA

Les utilisateurs peuvent faire des demandes aux restaurants qui n'acceptent pas les réservations en ligne

Compatible avec les restaurants de destinations de voyage à l'étranger et les restaurants nationaux

Les utilisateurs peuvent présenter une demande au moyen d'un processus simple avec un site Web en ligne

Aucun coût d'installation requis pour les restaurants

Yuki Hariguchi, chef de la direction de Hello, Inc., a déclaré ce qui suit au sujet de ce produit : « AutoReserve est la première étape vers une expérience gastronomique mondiale. La technologie d'IA vocale exclusive de base continuera d'évoluer et de devenir un produit qui offre une expérience de conversation fluide et confortable, maximisant les possibilités de réservation de restaurants à l'aide de l'IA vocale. Vous aurez l'impression de changer complètement le concept des réservations de restaurant avec AutoReserve. »

Pour en savoir plus sur AutoReserve, visitez notre site Web officiel :

https://autoreserve.com/en

À propos d'AutoReserve

AutoReserve est un service de réservation vocale d'IA pour les restaurants exploités par Hello, Inc. Notre mission est de « dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. » Nous développons des produits fondés sur la philosophie des produits axés sur l'IA, ce qui signifie concevoir des produits avec l'IA au cœur.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Hello, Inc., équipe des communications mondiales

