Lancement officiel d'un produit de cannabis APRICOT CREAM & CHEESE 1:1 par la firme CLEM & CO (Ferme Clémentale) de Cookshire-Eaton lesquels seront rendus disponibles à la Société québécoise du cannabis (SQDC) le 17 avril 2023.

COOKSHIRE-EATON, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Clem & Co, spécialiste en développement de produits de cannabis innovants, annonce le lancement du produit APRICOT CREAM & CHEESE 1:1 lequel sera en vente dans les succursales de la SQDC à compter du 17 avril 2023.

Le projet a exigé des investissements de 5 millions de dollars. Clem & Co est fière du projet qui permettra de créer plus de 25 emplois dans la région.

" Notre mission est de trouver des cultivars qui répondent aux besoins des consommateurs. Nous sommes des gens venant du milieu de l'agriculture, donc la qualité du produit est primordiale. Nous avons à cœur de créer des produits sains et de haute qualité. " Dominique Clément, copropriétaire.

L'équipe est très dévouée et les techniques utilisées peuvent être qualifiées d'artisanales, puisqu'elles sont exécutées de manière minutieuse et à la main. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle qualité sans faille.

Clem & Co invite l'Honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, députée de Compton-Stanstead. Monsieur Mario Gendron, maire de Cookshire-Eaton et les médias à venir au lancement.

Date et heure : Lundi 17 avril 2023 à 14 h Lieu : Ferme Clémentale, 4005, ch. Orr, Cookshire-Eaton, J0B 1M0



Pour plus d'informations sur Clem & Co et ses produits, veuillez visiter : https://clem-co.com/

À propos de Clem & Co

Ferme Clémentale, entreprise familiale en agriculture depuis 1938. La passion se transmet depuis 4 générations. Elle compte 900 acres cultivables, 85 000 poules pondeuses et d'autres animaux. En 2019, la famille Clément a décidé de se lancer dans un projet hors du commun, la culture aéroponique.

