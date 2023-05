La première plateforme mondiale de science participative spécialisée dans les papillons de jour

MONTREAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Espace pour la vie, Vermont Center for Ecostudies et l'Université d'Ottawa sont fiers d'annoncer le lancement à l'échelle mondiale d'une plateforme d'observation des papillons de jour. Grâce à la collaboration d'une équipe internationale de biologistes, d'entomologistes et de spécialistes en informatique, la plateforme e-Butterfly.org offre des outils performants pour que tous les citoyens et citoyennes puissent participer à répertorier les papillons dans le monde entier.

eButterfly : un outil essentiel pour connaître le pouls des populations de papillons

Véritable mine d'or pour les scientifiques, sa banque de données comprend près de 20 000 espèces de papillons, soit toutes celles connues à ce jour. Que vous soyez néophyte ou spécialiste, la plateforme de science participative eButterfly permet de soumettre des observations de papillons de partout ce qui résulte en la récolte rapide de grands volumes d'observations, données inestimables pour les scientifiques surveillant l'impact des changements climatiques sur les populations de papillons. La plateforme permet de plus d'organiser de grandes quantités de données selon la distribution, le nombre et la diversité des papillons dans le monde, ce qui est essentiel pour la recherche. Les projets de science participative mondiaux comme eButterfly jouent un rôle essentiel dans le suivi et l'atténuation de la crise de la biodiversité des insectes en permettant aux scientifiques d'accéder à plus de données qu'ils ne pourraient en collecter seuls.

« Chaque fois qu'une personne sort ses jumelles et son appareil photo pour enregistrer une observation de papillon, elle recueille des données importantes. L'enregistrement du nombre, de la date et de l'emplacement de chaque papillon, qu'il soit commun ou rare, peut sembler banal, voire répétitif, mais ces informations détaillées sont essentielles pour la science et la conservation », a déclaré Dr Rodrigo Solis Sosa, coordonnateur - réseau et données d'eButterfly.

« En plus d'être relativement simple à suivre, cette méthodologie permet de récolter des données essentielles pour le suivi des papillons, de l'échelle locale à l'échelle mondiale, que ce soit leurs populations, la phénologie ou des impacts des changements climatiques sur leur biodiversité », a expliqué Maxim Larrivée, cofondateur d'eButterfly et directeur de l'Insectarium de Montréal, un des cinq musées d'Espace pour la vie.

« Nous sommes en train de créer une communauté de personnes qui collaborent avec des scientifiques pour surveiller et conserver les populations de papillons. C'est le meilleur de l'Internet combiné à la rigueur de la science », a déclaré Kent McFarland, biologiste de la conservation, cofondateur du Vermont Center for Ecostudies ainsi que cofondateur d'eButterfly.

Puissant outil d'intelligence artificielle

eButterfly utilise également les technologies les plus récentes pour identifier les papillons du monde entier. Une équipe constituée de l'Institut québécois d'intelligence artificielle Mila et de ses partenaires a créé un algorithme avancé de reconnaissance d'images qui identifie la plupart des papillons du monde à partir de leur emplacement et d'une image téléchargée sur eButterfly. L'algorithme a été alimenté de millions de photos de papillons provenant de plusieurs sources pour qu'il puisse ainsi reconnaître les motifs caractéristiques de chaque espèce. Après deux ans de développement et de tests, l'algorithme offre des performances exceptionnelles.

« Les algorithmes d'IA sont un excellent moyen d'identifier rapidement de nombreuses photos. Les scientifiques peuvent désormais consacrer davantage de temps aux espèces rares qui requièrent des connaissances spécialisées », a déclaré David Rolnick, professeur adjoint d'informatique à l'Université McGill et à Mila.

Un projet rendu possible grâce au travail collaboratif

eButterfly est un projet international consacré à la recherche, la conservation et l'éducation soutenu par les organisations suivantes : Vermont Center for Ecostudies , Espace pour la vie, un service de la Ville de Montréal, et Université d'Ottawa .

Guide d'utilisation d'eButterfly

Un guide de démarrage rapide a été conçu pour guider les nouveaux utilisateurs et utilisatrices à travers chaque étape d'utilisation de la plateforme.

Webinaire (en anglais seulement)

Un webinaire sera donné par le Dr Rodrigo Solis Sosa, coordonnateur - réseau et données d'eButterfly le jeudi 18 mai afin d'expliquer le fonctionnement de la plateforme eButterfly. Inscription et plus d'informations

La science participative à Espace pour la vie

Aligné avec les priorités de la stratégie Montréal 2030, Espace pour la vie a pour mission de rapprocher la population de la nature, de l'inspirer et de l'encourager à adopter des comportements qui favorisent la transition socio-écologique. C'est en ce sens que de nombreux programmes au niveau local, national et international sont déployés, dont les projets de science participative suivants :

Selon la directrice d'Espace pour la vie, Julie Jodoin : « En mettant à la fois l'observation, la documentation et la compréhension de la nature au cœur de leur démarche, les activités de science participative font le pont entre l'émerveillement, le développement des connaissances et le sentiment de contribution, trois éléments nécessaires au changement de paradigme. Elles créent des liens entre la population et les scientifiques : elles génèrent des collaborations fructueuses. En ce sens, elles sont un outil fantastique pour la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité. »

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

