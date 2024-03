Lancement en grande pompe de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - La Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) lance officiellement la 36e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (la Semaine), du 17 au 23 mars. L'événement inaugural, orchestré avec l' Association pour l'intégration sociale de la région de Québec (AISQ) , se tiendra à Québec à la maison Maizerets le 14 mars à 17h30.

Les personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) et leurs proches seront célébrées dans le cadre de la Semaine sous la thématique « J'ai ma place ! », pour défendre leur inclusion dans toutes les sphères de la société. Des vidéos de témoignages seront diffusées sur les réseaux sociaux de la SQDI pour illustrer comment ces personnes peuvent occuper une place à part entière dans la société, par exemple au travail, dans les loisirs, ou en vivant en couple.

Pour incarner cette vision, la Semaine mettra de l'avant la voix de plus d'une douzaine de porte-parole à travers le Québec, représentant la pluralité de nos communautés riches en diversité.

« Les porte-parole ont un rôle crucial dans la sensibilisation au niveau local et favorisent une mobilisation à travers toute la province, explique Julie Bourque, porte-parole de la SQDI. Leur engagement démontre l'ampleur de la solidarité pour l'inclusion des personnes vivant avec une DI ».

L'événement de lancement réunira une centaine de personnes, dont les porte-parole de la Capitale-Nationale, un représentant du maire de la Ville de Québec et de nombreuses personnes issues du milieu communautaire.

« La Semaine, ce n'est pas une simple semaine de sensibilisation. C'est un appel à l'action et à la solidarité, déclare Mathieu Baron, porte-parole de la Semaine. En tant que proche aidant, je suis honoré de prêter ma voix à cette cause et de promouvoir le fait que tout le monde a sa place dans notre société ».

Du 17 au 23 mars, les organismes membres de la SQDI offrent une série d'activités à travers la province pour célébrer la place des personnes vivant avec une DI et leurs proches.

« Explorez les activités sur notre site et faites rayonner la Semaine en partageant nos publications ou en en parlant à vos proches! Ensemble, célébrons l'inclusion! », conclut Amélie Duranleau, directrice générale de la SQDI.

SOURCE Société québécoise de la déficience intellectuelle

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevue : Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : 514-805-3715, [email protected]