Ce programme vise à élargir la gamme de services et les options de paiement offertes aux clients de Walmart

MISSISSAUGA, ON, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Walmart Canada et la Banque Duo du Canada lancent le tout premier plan de versements pour les détenteurs de la Carte de RécompensesMC Walmart MastercardMD pour offrir aux clients de Walmart des options de paiement plus pratiques et mieux adaptées à leur rythme.

Les clients ont manifesté le désir de payer pour leurs achats au rythme qui leur convient lorsqu'ils magasinent. Ce nouveau plan de versements offert dans le cadre du programme de la Carte de Récompenses Walmart permet ainsi aux clients de choisir comment et à quelle fréquence ils paient pour leurs achats, surtout lorsque leurs paniers sont bien remplis ou qu'ils achètent des articles à prix élevés.

Lorsqu'un client effectue un achat de marchandise générale totalisant 199, 99 $ ou plus, en ligne ou en magasin, il a la possibilité de diviser son achat en six versements égaux qui seront ensuite facturés à sa Carte de Récompenses Walmart Mastercard tous les mois. Ce nouveau programme vient s'ajouter aux articles offerts aux bas prix de tous les jours de Walmart et à toutes les récompenses obtenues sur tous les achats effectués avec la Carte de Récompenses Walmart Mastercard, offrant ainsi aux clients plus de choix et de flexibilité.

Dans le cadre du lancement du plan de versements, nous annulerons les frais d'ouverture du dossier de 2,5 % pendant une durée limitée.

« Il s'agit d'un nouveau service attrayant qui répond aux besoins de notre clientèle, » a déclaré Jennifer Jones, vice-présidente, Paiements et produits et services financiers. « Walmart est bien plus qu'un endroit où l'on peut magasiner. Les Canadiens comptent sur nous pour combler leurs besoins quotidiens, économiser et vivre mieux. Walmart offre déjà aux Canadiens des articles aux bas prix de tous les jours et des Récompenses Walmart. Grâce au plan de versements, la chaîne a désormais trouvé une autre façon de faire une différence dans la vie des Canadiens. Nous continuerons à élargir notre gamme de services financiers afin de les rendre plus accessibles, inclusifs et pour offrir un meilleur rapport qualité-prix à tous les Canadiens. »

Depuis le lancement de la Carte de Récompenses Walmart de Mastercard, les détenteurs de carte ont accumulé et échangé plus de 400 millions $ de dollars canadiens dans les succursales Walmart et en ligne à Walmart.ca.

« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle option de paiement pour aider les Canadiens durant leur magasinage des Fêtes et répondre aux besoins quotidiens de nos clients, » a affirmé Jim Kozack, vice-président, Marketing de produits à la Banque Duo. « Ce nouveau programme s'ajoute à l'excellente gamme d'avantages déjà offerte aux détenteurs de la Carte de Récompenses Walmart de Mastercard et offre d'autres options de paiement et une plus grande flexibilité aux familles qui sont occupées et à court de temps. »

Ce nouveau service s'inscrit dans le plan encore plus vaste de Walmart Canada qui vise à renforcer et à élargir sa gamme de services financiers et à lancer de nouveaux produits et services pour ses millions de clients partout au Canada.

Ce nouveau service sera annoncé à l'échelle nationale en magasin et en ligne. Pour connaître les modalités et conditions du plan de versements, visitez Walmart.ca services-financiers.

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale, servant plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par 1,5 million clients quotidiennement. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2021 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada s'est engagé à se régénérer - en mettant l'accent sur les possibilités équitables, la durabilité, la communauté et l'éthique ainsi que l'intégrité. Depuis 1994, Walmart Canada a recueilli plus de 500 millions de dollars pour soutenir les communautés à travers le Canada. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de Walmart.

À propos de la Banque Duo du Canada

La Banque Duo est une banque canadienne de l'annexe I dont la mission est d'offrir des produits financiers de qualité qui sont clairs et simples, pour aider les Canadiens à se concentrer sur ce qui compte pour eux. La Banque Duo se spécialise à approfondir la fidélité des clients et à augmenter les ventes en offrant des solutions de services financiers clés en main ou personnalisables. La gamme croissante de produits et de services comprend les cartes de crédit, les récompenses, les services de protection et les dépôts connexes. Grâce à une approche fondée sur la valeur, à des canaux de vente solides et à des solutions opérationnelles innovantes et efficaces, la Banque Duo collabore avec les leadeurs de l'industrie pour offrir à ses clients des solutions financières. Établie à Toronto, la Banque Duo est une société privée détenue par un groupe d'investisseurs mené par des fonds gérés par des sociétés affiliées de Stephen Smith, Centerbridge Partners, L.P. et le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario. Pour plus de détails, visitez www.banqueduo.com.

