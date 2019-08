Lancement du tournoi The International 2019 du jeu Dota 2 en Chine

Lors de la cérémonie d'ouverture, Gabe Newell, cofondateur de l'entreprise de développement de jeux vidéo américaine Valve qui a développé le jeu Dota 2, a tenu à remercier le gouvernement et les citoyens de Shanghai d'avoir accueilli l'événement au nom de l'ensemble de la communauté Dota 2 et a lancé en mandarin « Xie xie, Shanghai! » (Merci Shanghai!)

Les spectateurs ont eu droit à une démonstration de danse de l'éventail chinoise accompagnée d'une combinaison parfaite de musique symphonique et de musique traditionnelle chinoise, illustrant la fusion des cultures orientales et occidentales. Les équipes prenant part au tournoi sont ensuite montées sur la scène au son de tambours battants. En tant que championne en titre après sa victoire de l'an dernier, l'équipe OG a ensuite fait son entrée avec le trophée convoité du TI9, le Aegis Shield, représentant l'égide de Zeus.

Alors que la cérémonie d'ouverture tirait à sa fin, la première partie de l'événement principal entre les équipes PSG.LGD et VP a été lancée. Seize équipes de partout dans le monde ont mené une chaude lutte pour obtenir leur place dans l'arène principale. Les derniers concurrents en lice se lanceront dans une course finale de six jours à la poursuite du trophée du tournoi. À la fin de la cérémonie d'ouverture, la cagnotte des prix à être remis lors du TI9 dépassait 33 millions de dollars américains, dont 45,5 % seront remis à l'équipe qui remportera le tournoi. La cagnotte totale des prix du TI9 surpasse celle de l'eSports World Convention, l'événement devenant ainsi la première compétition de sport électronique à l'échelle mondiale dont l'une des bourses dépasse des dizaines de millions de dollars.

Les politiques favorables de Shanghai à l'égard du sport électronique pavent la voie à la réussite du TI9

Au cours des dernières années, une série de politiques favorables visant à attirer le secteur du sport électronique ont été mises en place par le gouvernement de Shanghai alors que la ville met tout en œuvre pour se transformer en capitale mondiale du sport électronique. L'an dernier, lors d'un événement tenu à Vancouver, au Canada, l'ancienne adjointe du maire de Shanghai, Weng Tiehui, a annoncé que le TI9 se tiendrait dans la ville chinoise en 2019.

Les politiques régionales favorables, jumelées à un événement de sport électronique d'importance comme le TI9 tenu cet été, ont fait de Shanghai la ville la plus attrayante pour les amateurs de sport électronique du monde entier.

Les amateurs de sport électronique qui ont assisté au tournoi ont indiqué que les installations où se tenait le TI9 étaient magnifiques et démontraient que la Chine n'avait pas lésiné les efforts pour accueillir le plus important événement de sport électronique au monde.

Les vidéos promotionnelles du TI9 ont su illustrer avec succès le charme charismatique de la ville. La création d'une ambiance sous la thématique du sport électronique dans plusieurs stations de métro, notamment aux stations du musée des arts de Chine et de l'avenue Century, démontre l'influence culturelle grandissante du sport électronique en jumelant le secteur du sport électronique, la culture chinoise générale et la culture urbaine de Shanghai.

Perfect World souhaite établir une marque événementielle dans le secteur du sport électronique

En tant que distributeur officiel du jeu Dota 2 en Chine continentale, Perfect World entretient une excellente relation avec Valve et souhaite offrir aux joueurs une expérience de jeu et de compétition dans le domaine du sport électronique de haute qualité. La décision de Valve de tenir le TI9 à Shanghai représente non seulement une occasion sans pareille pour les joueurs chinois, mais également pour l'ensemble des joueurs d'Asie. Cette décision confirme également la réussite à long terme en matière de gestion d'événement ainsi que la capacité de réalisation de Perfect World.

Perfect World a accumulé une riche expérience au fil du temps en organisant certaines des compétitions de sport électronique de calibre mondial de Valve. Établi en 2015, le tournoi Dota 2 Asia Championships (DAC) a eu lieu avec succès à trois reprises et est devenu l'un des plus importants et influents événements Dota 2, mis à part la série de tournois The International. Perfect World a également organisé des compétitions professionnelles comme le tournoi Perfect World Masters et le tournoi SuperMajor, et organisé deux compétitions de calibre mondial, et ce, uniquement en 2018.

Dans le domaine non professionnel, Perfect World a créé les ligues College League et City Challenge afin d'encourager les joueurs à se joindre aux événements, de recruter de nouveaux joueurs et de solidifier l'expertise du système d'organisation d'événements normalisés et de grande envergure.

Avec une influence plus forte que prévue, le TI9 a non seulement permis de réaliser le rêve de professionnels et d'amateurs du sport électronique, mais également de donner un élan supplémentaire au secteur du sport électronique en Chine. On s'attend à ce que le secteur gagne encore en visibilité grâce aux produits, aux événements, aux courtiers d'équipe et aux autres segments de l'industrie, alors que les entreprises chefs de file dans le domaine du sport électronique, dont fait partie Perfect World, seront les principales bénéficiaires et continueront de préserver leurs avantages lors de compétitions futures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964317/Perfect_World_opening_ceremony.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964318/Perfect_World_cofounder.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964319/Perfect_World_esports_in_Shanghai_metro.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/964320/Perfect_World_2019_DAC.jpg

