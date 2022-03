OSAKA, Japon, 9 mars 2022 /CNW/ - Un groupe d'entreprises sélectionnées spécialement pour leur production de spécialités alimentaires traditionnelles japonaises à Osaka, dans l'ouest du Japon, a lancé le projet « WASHOKU GO », une plateforme de négociation en ligne destinée aux professionnels et aux acheteurs étrangers qui doivent composer avec la pandémie mondiale du coronavirus.

URL : https://www.washokugo.jp/

Aperçu

La plateforme est destinée aux professionnels et aux acheteurs intéressés par la cuisine japonaise dans le monde entier. Elle est lancée par WADAMAN et quatre autres entreprises alimentaires de premier plan (Akanemaru, Oguraya, Osaka GYOKUROEN et Ujien) qui représentent le Japon. Elle facilite les négociations par le biais du clavardage en direct, peut fournir des échantillons et permet aux visiteurs d'apprendre facilement la cuisine et la culture du Japon malgré la pandémie de COVID-19. Les membres fondateurs souhaitent que 100 fabricants japonais de produits alimentaires participent au projet.

Présentation de WASHOKU GO

WADAMAN, un fabricant de sésame établi à Osaka depuis 139 ans, est un pionnier dans le secteur de l'exportation de produits alimentaires au Japon. L'entreprise a remporté le prix Export Excellence Award du ministère de l'Agriculture, de la Foresterie et des Pêches en 2020. Le fabricant s'est associé à quatre autres fabricants de produits alimentaires de longue date basés à Osaka pour le projet (Akanemaru, Oguraya, Osaka GYOKUROEN et Ujien) visant à promouvoir les exportations de produits alimentaires. La catastrophe du coronavirus a presque réduit à néant les possibilités de négociation et d'exposition à l'étranger. Pour sortir de l'impasse, le groupe a décidé de lancer sa propre plateforme pour communiquer avec ses clients potentiels à l'étranger.

Vous trouverez ci-dessous les produits et les brefs profils des cinq premières entreprises participant au projet WASHOKU GO.

Produits : https://kyodonewsprwire.jp/release/202201136015?p=images

-WADAMAN Co., Ltd. :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI1fl_A5gJF3Mg.jpg

Un fabricant de sésame fondé en 1883 qui produit des graines de sésame à l'arôme fort grâce à une technique de torréfaction avancée. L'entreprise a obtenu la certification biologique (*1) et la certification halal (*2).

(*1) WADAMAN a reçu la certification « Organic Processed Food Processor » en 2002. L'entreprise respecte depuis les exigences des Japanese Agricultural Standards (JAS).

(*2) Son certificat d'authentification halal a été délivré en 2018, et renouvelé en 2021 par la « Nippon Asia Halal Association ».

-Oguraya Co., Ltd. :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI3fl_QBDPtPGM.jpg

L'entreprise fondée en 1848 est spécialisée en kombu (varech). Elle vend du varech naturel pour le dashi (fond de soupe), du varech salé, des flocons de varech, du varech râpé, du varech « battera », etc. Le kombu naturel pour le dashi est strictement sélectionné. Elle exporte de nombreux produits vers l'Asie et l'Union européenne.

-Osaka GYOKUROEN Co., Ltd.

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI5fl_OP7t16P1.jpg

L'entreprise a commencé à vendre du kombucha (thé de varech) en 1918. Il s'agit d'un fabricant d'origine de la boisson instantanée « kombucha ». L'entreprise exporte un grand nombre de produits à base de thé vert (sucrés).

-Ujien Co., Ltd. :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI7fl_458za7V6.png

Depuis sa fondation dans la province de Yamashiro (Kyoto), l'entreprise a acquis des connaissances et une grande expérience en faisant preuve « d'un engagement unique envers le thé ». La boutique de thé située dans le quartier commercial de Shinsaibashi, à Osaka, est très appréciée des amateurs du monde entier.

-Akanemaru Co., Ltd. :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106450/202201136015/_prw_PI9fl_KfPu59W9.jpg

Un fabricant « d'anko » (pâte de haricots sucrée) et de « dorayaki » qui a ouvert ses portes en 1940. Il exporte ses produits vers les fabricants de gâteaux de lune de la Chine élargie, comme Hong Kong et Singapour, et vers les fabricants de confiseries de l'Union européenne.

Pour toute demande de renseignements, visitez : https://www.washokugo.jp/

SOURCE WASHOKU GO Office

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : (M.) Takehiro Wada, directeur général, WADAMAN Co., Ltd., tél. : +81-6-6364-4387, courriel : [email protected]