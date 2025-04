Lancement du site internet de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - La Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec lance aujourd'hui son site Internet : www.cesis.gouv.qc.ca.

Nous vous invitons à le consulter. Vous y trouverez notamment les coordonnées pour nous joindre, soit par courriel [email protected] ou par téléphone au 1-833 781-6526.

Le gouvernement du Québec a donné à la Commission le pouvoir de prendre toute mesure appropriée afin de préserver la confidentialité de l'identité des personnes entendues lors des audiences. Vous pouvez donc nous contacter en toute confiance pour nous faire part de toute information pertinente à l'enquête.

La Commission a déployé des mesures de protection pour les personnes qui souhaitent communiquer de l'information. À cet égard, la Commission a mis en place des mesures visant à assurer la confidentialité des échanges et de toute information soumise. L'identité des divulgateurs sera protégée et confidentielle.

Nous avons également publié des règles de fonctionnement, de procédure et de conduite. Celles-ci sont accessibles sur le site de la Commission. Ceux qui désirent les commenter ou suggérer des modifications doivent se manifester d'ici le vendredi 18 avril 2025, à 17h00 à l'adresse [email protected]. Après cette date, le Commissaire les adoptera.

De plus, ceux qui veulent obtenir un statut de participant ou d'intervenant aux travaux de la Commission doivent également communiquer leur demande dans le même délai. Les modalités pour se faire sont prévues aux articles 13 et suivants des règles de fonctionnement, de procédure et de conduite.

Finalement, une procédure d'accréditation des journalistes est aussi en ligne. La Commission poursuit ses enquêtes et vous convie pour le début de ses audiences publiques qui commenceront avec la Déclaration d'ouverture du Commissaire, le jeudi 24 avril à 9h30 au 500 boulevard René-Lévesque Ouest au 9e étage à Montréal.

SOURCE La Commission d’enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informations de la Société d’assurance automobile du Québec

Source : Joanne Marceau, Responsable des communications, [email protected], 581 984-4885