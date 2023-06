TORONTO, le 12 juin 2023 /CNW/ - Dreametech , une entreprise de technologie à croissance rapide et un important fabricant d'appareils de nettoyage domestiques, est heureuse d'annoncer le lancement de sa très attendue série de robots aspirateurs D10s sur le marché canadien. La série D10s comprend deux modèles, le D10s Pro et le D10s Plus , qui offrent tous deux à un prix abordable des fonctions avancées, dont la reconnaissance d'obstacles alimentée par l'intelligence artificielle (IA), la cartographie avancée par capteur de distance laser (LDS) et une puissance d'aspiration de 5 000 Pa.

Lancement du robot aspirateur D10s Plus de Dreametech à vidange automatique alimenté par l’IA en Californie

Le D10s Plus est le produit phare de la série D10s. Doté d'une station de base qui vide automatiquement la boîte à poussière du robot, alimentée par le système exclusif de vidange automatique DualBoost 1.0 de Dreametech qui vide rapidement et prévient l'engorgement, le D10s Plus est le choix idéal pour les familles occupées. Grâce à son très grand sac à poussière de 4L, le D10s Plus a une période maximale de dépoussiérage de 65 jours, la plus longue de tous les aspirateurs robots sur le marché de la vente au détail à prix moyen. À elle seule, cette fonction en fait un incontournable pour quiconque cherche une solution de nettoyage à faible entretien qui lui permet essentiellement d'oublier de passer l'aspirateur à la maison.

En plus de ses impressionnantes capacités de collecte de poussière, le D10s Plus est également doté de de la puissante technologie AI Action et de la navigation avancée LiDAR, ce qui en fait l'un des rares robots aspirateurs de sa fourchette de prix à utiliser l'IA. Le système de navigation avancé permet au D10s Plus de cartographier votre maison et de la nettoyer avec précision, en vous assurant que chaque pouce de vos planchers est nettoyé en profondeur. La technologie AI Action repère intelligemment les obstacles et détermine la meilleure façon de nettoyer les surfaces autour, ce qui permet au D10s Plus d'éviter efficacement les dangers sans compromettre ses capacités de nettoyage.

Le D10s Plus est également doté d'une brosse en caoutchouc sans poils, qui nettoie efficacement les planchers de bois franc en saisissant la saleté et en récoltant les débris profondément enfouis dans les tapis, tout en étant doux sur vos planchers. Avec une puissance d'aspiration impressionnante de 5 000 Pa, le D10s Plus a le taux d'aspiration le plus élevé de tout aspirateur robot sur le marché pour une gamme de prix moyens. Sa capacité de charge de 5 200 mA h assure également un nettoyage continu et prolongé, ce qui en fait le choix idéal pour les personnes seules ou les familles ayant une plus grande maison.

Pour ceux qui recherchent toutes ces fonctions avancées, mais qui n'ont pas besoin d'une station de base à vidange automatique, le modèle D10s Pro de la série est le choix idéal. Le D10s Pro offre la même technologie d'IA avancée, navigation LiDAR et aspiration puissante que le D10s Plus , sans les coûts supplémentaires ou l'espace requis associés à la station de base.

Les aspirateurs de la série D10s sont en vente sur l'Amazon Store de Dreametech . Les clients peuvent profiter de rabais exclusifs sur les deux modèles de la série. Obtenez une réduction de 60 $ sur le prix du D10s Plus avec le coupon pour économiser gros sur le prix original de 759,99 $. Obtenez un rabais de 60 $ sur le D10s Pro avec le coupon pour économiser gros sur le prix original de 559,99 $.

« Nous sommes ravis de mettre sur le marché les robots aspirateurs de la série D10S, a déclaré le directeur de produit de Dreametech. Grâce à leurs caractéristiques de pointe et à leur prix abordable, nous croyons qu'ils changeront la donne dans l'industrie de l'entretien ménager. Nous sommes impatients que les clients découvrent la commodité et l'efficacité de ces produits novateurs. »

Pour plus d'informations sur les robots aspirateurs de la série D10s, consultez le site Web de Dreametech .

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une entreprise novatrice de produits de consommation qui met l'accent sur les appareils intelligents d'entretien ménager et qui est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour en apprendre davantage, consultez le site : https://www.dreametech.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097740/D10sPlus.jpg

