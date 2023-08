TAIPEI, le 1er août 2023 /CNW/ - La Fondation Unitas annonce que le réseau principal du protocole d'Unitas a été lancé le 31 juillet.

Le protocole Unitas est le premier protocole DeFi offrant des cryptomonnaies stables unitisées, une nouvelle catégorie de cryptomonnaie stable qui fonctionne comme des unités de compte pour différentes devises de marchés émergents. Il atténue les pénuries de dollars sur les marchés émergents en ouvrant l'accès aux liquidités mondiales en dollars US pour les entreprises et les particuliers qui ont besoin de transactions transfrontalières sûres et abordables.

La Fondation Unitas a annoncé que le réseau principal du protocole d’Unitas, qui permet à quiconque de créer des cryptomonnaies stables unitisées avec l’USDT, est maintenant en ligne. Le protocole d’Unitas permet à quiconque de créer des cryptomonnaies stables unitisées avec l’USDT. Il permet d’« unitiser » une cryptomonnaie stable en dollars US (p. ex., USDT) en une unité de monnaie locale.

Les premières cryptomonnaies stables unitisées ouvertes à la frappe sont USD91 (lié à l'INR), USD971 (lié à l'AED), USD84 (lié au VND) et USD1 (lié au dollar US). La convention de dénomination d'Unitas préfixe ses appellations de cryptomonnaies stables avec le magasin de valeur (p. ex., « USD ») et les suffixes avec des codes pays (p. ex., « 91 » pour INR) qui indiquent des unités de compte de devises émergentes.

Une cryptomonnaie stable unitisée reflète la valeur d'une unité de devise émergente (p. ex., INR) libellée en une certaine cryptomonnaie stable en dollars US (p. ex., l'USDT).

« La journée d'aujourd'hui marque une étape importante pour Unitas et les écosystèmes mondiaux des actifs financiers et numériques », a déclaré Wayne Huang, cofondateur et membre du conseil d'administration de la Fondation Unitas. « Le protocole d'Unitas débloque des applications commerciales et individuelles en situation réelle. »

Alors que les petites et moyennes entreprises (PME) des marchés émergents continuent de faire face à des pénuries de liquidités en dollars US, les cryptomonnaies stables en dollars US (en particulier l'USDT) ont été largement adoptées par les commerçants, les importateurs et les exportateurs dans leurs transactions nationales et transfrontalières.

Malgré la commodité des cryptomonnaies stables en dollars US, chaque pays a son unité de devise souveraine qui est la principale valeur des cotations, des transactions et des communications nationales. Les cryptomonnaies stables unitisées comblent cette lacune en fournissant aux utilisateurs une liquidité garantie en chaîne en dollars US tout en leur permettant de coter, de négocier et de communiquer en utilisant les unités de compte primaires de leur pays respectif.

À l'heure actuelle, un importateur indien doit acheter des USDT avec des roupies indiennes en espèces dans le cadre d'une transaction pair à pair et payer des USDT à son fournisseur. L'importateur vend ensuite ses marchandises reçues à des distributeurs locaux et se fait payer en roupies indiennes (en espèces). Le taux de change, les profits et les coûts sont toujours compliqués.

L'USD91 résout ce problème en maintenant des taux concurrentiels et en garantissant la liquidité de la cryptomonnaie stable en dollar US (p. ex., l'USDT), qui est surréservée dans la chaîne pour tout audit. Le même cadre de solution s'applique à la liquidité de la cryptomonnaie stable en dollar US dans des pays comme le Vietnam (USD84) et les Émirats arabes unis (USD971).

En bref, bien que la détention d'une cryptomonnaie stable unitisée (p. ex., USD91) soit équivalente à la détention d'une cryptomonnaie stable en dollar US (p. ex., l'USDT), les cryptomonnaies stables unitisées permettent des transactions locales libellées en devises et basées sur des cryptomonnaies stables, ce qui donne lieu à une cotation et à une communication plus simples dans les unités de compte familières des utilisateurs.

Fondamentalement, le protocole Unitas est un convertisseur de valeur entre le dollar US et les autres monnaies. Il garantit que sa cryptomonnaie stable soit convertie inconditionnellement en une cryptomonnaie stable en dollar US. Grâce aux cryptomonnaies stables unitisées, chaque pays peut avoir sa propre version améliorée de l'USDT, agissant comme une dénomination commune pour toutes sortes de transactions.

À propos de la Fondation Unitas

La Fondation Unitas est un organisme sans but lucratif fondé en 2022. Le protocole d'Unitas exploite de façon exogène les cryptomonnaies stables qui ont constitué trop de réserves et qui sont liées aux devises émergentes. Ces cryptomonnaies stables libèrent le potentiel des marchés émergents en favorisant les investissements étrangers, les paiements transfrontaliers, l'accès aux marchés mondiaux, la participation au secteur de la finance décentralisée, l'efficience des liquidités en dollars US, et plus encore.

Pour en savoir plus sur la Fondation Unitas, visitez son site Web officiel ( https://unitas.foundation ), ses pages Wiki , Telegram et Twitter et son blogue , ou envoyez un courriel à [email protected] .

Avis juridique :

Le présent communiqué est fourni à titre d'information uniquement. Il ne sollicite pas de fonds, ne constitue pas une offre ou une promesse contractuelle, ni ne donne de conseils juridiques, financiers ou fiscaux. Veuillez demander l'aide d'un professionnel autorisé pour régler votre situation particulière si vous avez besoin de conseils professionnels.



La cryptomonnaie stable unitisée est une expérience qui se veut un outil financier décentralisé. Pour éviter toute ambiguïté, les cryptomonnaies stables et les actifs cryptographiques visés par le protocole ne sont pas assurés ou vérifiés par un tiers, pas plus qu'ils sont autorisés ou approuvés par un organisme de réglementation. Ainsi, la cryptomonnaie stable unitisée comporte divers risques, notamment, sans toutefois s'y limiter, le risque de liquidité, le risque de cybersécurité, le risque réglementaire, le risque transactionnel et le risque d'erreur humaine. Veuillez faire vos propres recherches avant de participer au protocole. Pour en savoir plus, consultez unitas.foundation

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2166844/Unitas_Protocol_Mainnet_Goes_Live.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2166845/Group_9991.jpg

SOURCE Unitas Foundation

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yoyo Chih Wei Yu, [email protected]