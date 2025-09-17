Lancement du projet UMAIN à Saint-Eustache : une réponse humaine et concertée aux enjeux de l'itinérance

SAINT-EUSTACHE, QC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le Service de police de la Ville de Saint-Eustache, en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP), annonce le lancement du projet UMAIN - Unité Mixte d'Accompagnement et d'Intervention nomade. Ce projet novateur vise à améliorer l'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance ou vivant des enjeux de santé mentale, en misant sur une approche humaine, proactive et collaborative.

Embauche d'une ressource clé sur le terrain

Grâce à une subvention octroyée par le MSP, le projet UMAIN a permis l'intégration d'une ressource clé : Mme Maryse Lanctot, coordonnatrice à l'intervention sociale. Diplômée d'une maîtrise en service social et forte d'une expérience significative dans le domaine de l'intervention psychosociale, Mme Lanctot joue un rôle central dans le déploiement du projet. Elle assure la coordination entre les intervenants communautaires et institutionnels, tout en agissant de manière proactive pour désamorcer les situations à risque avant qu'elles ne nécessitent une réponse policière. Son expertise lui permet également de prendre en charge le suivi des dossiers complexes, d'offrir des formations spécialisées et de sensibiliser les policier∙ères aux réalités de l'itinérance, contribuant ainsi à une approche bienveillante et participative de la sécurité publique.

Une approche concertée pour des résultats durables

Les organismes communautaires jouent un rôle central dans le déploiement du projet UMAIN. Leur expertise, leur proximité avec les populations vulnérables et leur capacité à intervenir rapidement et efficacement en font des partenaires incontournables. Le projet vise à renforcer ces collaborations, à créer des ponts entre les milieux institutionnels et communautaires et à favoriser une approche intégrée et durable.

Des patrouilles mixtes, composées de travailleur∙ses sociaux∙ales du Service de police et d'intervenant∙es civil∙es, institutionnels ou d'organismes communautaires, interviendront sur le terrain auprès des personnes en situation d'itinérance confrontées à diverses problématiques. Ces interventions viseront notamment les enjeux liés à la santé mentale, à la dépendance, à la toxicomanie, à la perte d'autonomie, à la délinquance, à la violence conjugale et à d'autres formes de vulnérabilité.

Un projet en phase avec les enjeux provinciaux

Alors que l'itinérance connaît une hausse préoccupante partout au Québec, la Ville de Saint-Eustache s'inscrit pleinement dans la volonté collective de développer des pratiques concertées et adaptées pour mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables. Le projet UMAIN s'aligne sur les orientations du Programme de soutien aux pratiques policières concertées en matière de santé mentale et d'itinérance, mis en œuvre par le MSP, et reflète l'engagement de la Ville à innover dans ses façons d'intervenir sur le terrain.

Par ailleurs, le projet UMAIN explore activement la possibilité d'intégrer des mécanismes de déjudiciarisation dans le traitement des situations liées à l'itinérance et à la santé mentale. L'objectif est de proposer une approche alternative à l'intervention policière traditionnelle, en favorisant le réseautage, la coordination entre les partenaires du milieu et une réponse sociale adaptée aux besoins des personnes vulnérables. Cette orientation vise à réduire la judiciarisation de certains comportements et à offrir des solutions pérennes intégrant pleinement les réalités de l'itinérance et des enjeux liés à la santé mentale.

« Le projet UMAIN incarne notre volonté de bâtir une ville plus solidaire et plus humaine. En misant sur la collaboration entre les acteurs du milieu et en intervenant avant que les situations ne dégénèrent, nous posons un geste concret pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens les plus vulnérables. »

-- Pierre Charron, maire de Saint-Eustache

« L'itinérance n'est pas uniquement une problématique de criminalité. C'est avant tout un enjeu social qui exige des réponses adaptées et coordonnées. Pour nos policiers et policières, le projet UMAIN représente une avancée importante : il leur permet de mieux comprendre les réalités vécues sur le terrain, de travailler en collaboration avec des intervenants spécialisés, et d'agir en amont pour prévenir les situations de crise. »

-- Thierry Vallières, directeur du Service de police de la Ville de Saint-Eustache

