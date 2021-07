Lancement du Projet Trebek au bénéfice des explorateurs canadiens de la prochaine génération

Cette nouvelle initiative, mise sur pied en l'honneur d'Alex Trebek, le célèbre animateur de l'émission Jeopardy!, remettra plus de 400 000 $ annuellement aux explorateurs émergents du Canada.

« Le savoir relié à notre territoire est aujourd'hui plus important que jamais. Plus nous apprenons à connaître l'autre, plus nous arrivons à nous comprendre et à nous accepter. Ma grande passion pour la géographie m'a amené à collaborer avec la Société géographique royale du Canada et la National Geographic Society, deux organisations que j'admire depuis très longtemps. Je suis d'ailleurs très reconnaissant qu'elles aient accepté de s'unir pour fonder le Projet Trebek afin de soutenir les recherches permettant une meilleure compréhension des merveilles naturelles du territoire canadien. »

Alex Trebek, président d'honneur de la RCGS, de mai 2016 à mai 2020

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2021 /CNW/ - La Société géographique royale du Canada (RCGS) et la National Geographic Society (NGS) sont fières de présenter aujourd'hui, date d'anniversaire de naissance du regretté Alex Trebek, l'Initiative Trebek. Cette initiative est un nouveau programme de bourses qui appuie et met en valeur les explorateurs, les scientifiques, les professeurs et les photographes canadiens émergents. Cet argent leur permettra de continuer à éveiller, chez les Canadiens, le désir de consacrer temps et énergie à la préservation de leur territoire.

Compte tenu de leur héritage respectif et de leur expertise commune en matière d'exploration et d'éducation, la RCGS et la NGS ont déployé temps et efforts collectifs pour créer cette initiative en l'honneur d'Alex Trebek.

Philanthrope, Alex Trebek entretenait une grande passion pour le domaine de la géographie et a soutenu tant la NGS que la RCGS, dont il a d'ailleurs été président d'honneur jusqu'au moment de son décès.

« Alex était particulièrement engagé à promouvoir l'éducation et l'exploration géographiques, étant convaincu du rôle crucial qu'elles jouaient dans la compréhension de notre planète et de l'impact des changements climatiques. Il était tout naturel que ce programme de bourses porte son nom, léguant par le fait même ses inspirantes convictions aux explorateurs émergents canadiens », nous dit Jean Trebek, son épouse. « Je suis également personnellement touchée de voir que sa mémoire et que sa contribution philanthropique soient honorées par la collaboration développée entre deux organisations qu'il a appuyées toute sa vie. »

Ce programme soutient financièrement les scientifiques, les photographes ainsi que tous les explorateurs qui, en début de carrière, partiront déterrer des histoires inconnues, cachées d'un océan à l'autre. En contrepartie, les institutions reconnues que sont la NGS et la RCGS s'engagent à les faire connaître au monde entier.

Alex Moen, Chef de l'engagement des explorateurs pour la NGS affirme que « les bonnes histoires peuvent changer le monde. C'est en racontant la mémoire du territoire canadien, défrichée par les explorations que l'Initiative Trebek soutiendra, que nous souhaitons éveiller les consciences quant à l'état de notre planète et transmettre le désir de prendre soin de notre environnement. »

Selon André Préfontaine, Gouverneur, Conseil des gouverneurs et PDG émérite, SGRC, « la pérennité des merveilles naturelles du paysage canadien prend racine dans les actions que nous posons aujourd'hui. La mission de l'Initiative Trebek est d'inspirer les Canadiens à s'engager dans une démarche de développement durable pour le bien-être de notre planète. »

Le type de projets qui sera soutenu comprend : l'exploration de zones écologiques uniques au Canada, la recherche scientifique sur la faune, la flore et les plans d'eau canadiens, des expositions de photos de sites géographiques uniques ou d'autres outils créés afin d'améliorer la compréhension de notre environnement.

Plusieurs demandes de bourses ont déjà été reçues. Leur évaluation et leur approbation auront lieu deux fois par année. Les premières candidatures reçues reflètent la diversité de notre environnement canadien, avec des projets en Arctique, dans l'Ouest et dans l'Est du Canada.

Pour plus d'informations ou pour obtenir des détails quant aux inscriptions, visitez le www.leprojettrebek.com .

À propos du Projet Trebek

Fondée en l'honneur du regretté Alex Trebek, l'Initiative Trebek remet des bourses d'excellence aux explorateurs de la relève. Cette initiative appuie financièrement les explorateurs, les scientifiques, les photographes, les géographes et les professeurs canadiens émergents. L'exploration des écozones uniques au territoire canadien, les recherches scientifiques sur la faune, la flore et les étendues d'eau du Canada ainsi que le développement d'outils qui permettent une meilleure compréhension de nos écosystèmes font partie des projets qui seront financés.

À propos de la Société géographique royale du Canada

La RCGS travaille à véhiculer histoires et savoirs qui permettent d'apprécier pleinement les richesses du Canada, les gens qui y vivent, le patrimoine naturel et culturel ainsi que les défis inhérents à la société et à l'économie. Avec ses 23 000 membres provenant de partout au Canada, ce regroupement est l'un des plus importants organismes à but non lucratif canadien dédié à l'éducation. La RCGS est principalement financée par la cotisation annuelle des membres ainsi que par de nombreux donateurs. Le conseil des Gouverneurs et les divers comités de la société sont composés uniquement de bénévoles.

