Lancement du Projet ReVie : réfléchir au vieillissement de façon inclusive

MONTRÉAL, le 1er déc. 2024 /CNW/ - Grâce aux progrès de la médecine, des soins de santé et des services sociaux, de plus en plus de personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle font l'expérience du vieillissement et ont besoin de soins et de services adaptés à leurs réalités particulières. C'est dans ce contexte que le Projet ReVie lance officiellement sa deuxième phase afin d'entamer une réflexion inclusive sur le phénomène du vieillissement. Le lancement aura lieu le 2 décembre, en ligne (Zoom), de 12h à 13h et permettra d'en apprendre plus sur les initiatives portées par le Projet ReVie afin de soutenir le vieillissement digne des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle.

Le Projet ReVie : un projet en deux phases pour sonner l'alarme

Sur le terrain, le constat est partout le même. Les personnes vieillissantes autistes ou ayant une déficience intellectuelle vivent souvent de nombreuses difficultés : manque d'accès à des services, transitions précipitées entre milieux de vie, maintien compromis d'habitudes de vie saines, etc. Pour répondre à ces défis et faire reconnaitre publiquement l'enjeu du vieillissement des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle, l'organisme Sans Oublier le Sourire a initié, en 2021, la première phase du Projet ReVie en collaboration avec plusieurs partenaires.

La deuxième phase du Projet ReVie est aujourd'hui chapeautée par un nouveau comité porteur composé de la Fédération québécoise de l'autisme, d'Élise Milot (professeure et chercheuse en travail social à l'Université Laval), de Proche Aidance Québec et de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Le nouveau comité porteur a été réuni pour relever deux défis : promouvoir l'enjeu du vieillissement des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle à l'échelle provinciale et mobiliser les connaissances et les expertises issues des réseaux de chacune des organisations.

Le vieillissement des personnes : l'affaire de toutes et de tous

L'enjeu du vieillissement des personnes autistes ou avec une déficience intellectuelle touche plusieurs secteurs d'activités (habitation, services sociaux et de santé, loisirs, transport, proche aidance, etc.). Pour cette raison, le comité porteur du Projet ReVie a identifié le volet concertation comme un axe central de sa démarche. Le comité porteur espère ainsi favoriser les échanges et développer une compréhension commune des enjeux vécus par les personnes vieillissantes autistes ou avec une déficience intellectuelle.

