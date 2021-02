Lancement du projet pilote « Lean & Green » au Québec

Présentation de Connekt Depuis 2013, Connekt travaille notamment à la réduction des CO2 dans le domaine du transport avec le Programme Lean & Green. À ce jour, le programme Lean & Green est présent au sein de 12 États membres de l'Union européenne et compte 13 bureaux locaux. Plus de 550 entreprises participent à la mise en place d'une logistique plus durable, parmi lesquelles des expéditeurs, des compagnies de camionnage, des terminaux portuaires, des ports, des aéroports et des compagnies aériennes de cargo.

« L'objectif principal de Lean & Green est de faire partie d'une communauté vivante dans laquelle les entreprises augmentent leur coopération, même entre concurrents, afin d'augmenter la force concurrentielle individuelle et améliorer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble afin de contribuer à un monde meilleur. Je suis très heureux de collaborer à Lean & Green avec notre partenaire Lean & Green. »

Nico Anten, Président exécutif de Connekt.

Certification « Lean & Green »

Fondé au Pays-Bas en 2008 par la compagnie Connekt, le programme Lean & Green a pour objectif d'accompagner les entreprises de la logistique et du transport dans la réduction de leurs émissions de CO2 de 20% sur une période maximale de 5 ans. Pour ce faire, une méthodologie simple a été développée. Après l'établissement d'un bilan des émissions liées au transport et à la logistique, l'entreprise participante définit un plan d'action Lean & Green. Celui-ci doit couvrir minimum 50 % des émissions. Ensuite, elle choisit une unité de référence (tonne-kilomètre, mètre-plancher, palette, etc.) qui lui permet de calculer les émissions de CO 2 d'une manière adaptée et, surtout, en tenant compte de l'évolution et de la croissance de ses activités.

Afin de valoriser des efforts déjà entrepris avant l'inscription au programme, l'entreprise peut déterminer une année de référence antérieure à celle durant laquelle elle s'y engage. Un enjeu crucial pour l'entreprise est de disposer des données nécessaires pour ancrer le plan d'action dans la réalité de l'activité. Le résultat final sera ainsi apprécié tant du point de vue environnemental qu'économique.

Après le lancement de ce programme aux Pays-Bas, le programme s'est étendu en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, en République Tchèque pour maintenant compter 12 pays européens participant à cette certification.

Projet pilote au Québec

Dans le but de mettre en place ce programme, CargoM est fier d'annoncer le lancement du Projet Pilote en date du 22 janvier 2021, date à laquelle l'entente a été signée. Pour ce faire, CargoM s'associera à des partenaires québécois, comme InnovLOG - l'Institut d'innovation en logistique du Québec ainsi qu'Alliance Verte afin de faciliter l'implantation de ce projet. De plus, CargoM souhaite travailler avec des membres de la chaîne logistique du grand Montréal lors de la mise sur pied du projet pilote. Si ce nouveau projet vous interpelle et que vous désirez faire partie de la première cohorte, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : [email protected]

« Afin d'allier mobilité durable et logistique, nous sommes très heureux de collaborer à l'implantation d'un projet pilote novateur pour notre secteur. Grâce à notre partenaire Logistics in Wallonia nous avons la chance de travailler en collaboration avec le groupe Connekt pour l'implantation de Lean & Green au Québec. »

Mathieu Charbonneau, Directeur général de CargoM

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectorielles, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente 120 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 4 milliards de dollars annuellement en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

À propos de Connekt

Connekt (www.connekt.nl) est un réseau indépendant pour une mobilité intelligente et durable avec un mélange sain de connaissances, de créativité et de dynamisme imbriqué dans un réseau rassemblant les principaux acteurs. Avec plus de 500 partenaires à l'échelle mondiale, Connekt développe et met en œuvre des solutions concrètes afin que le monde soit un meilleur endroit, tant sur le plan écologique qu'économique.

