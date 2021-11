Lancement du programme de fidélité de McDonald's du Canada : une nouvelle ère à saveur de récompenses

Grâce aux Récompenses MonMcDo, notre menu de récompenses est encore plus généreux, et les clients peuvent maintenant accumuler 100 points sur chaque dollar dépensé. Ils seront donc récompensés pour chaque article au menu qu'ils achètent - pas seulement pour le café et les frites. Et ce n'est pas tout! Nous avons également simplifié la façon d'accumuler et d'échanger des points pour obtenir encore plus de produits gratuits (grands et petits) chez McDonald's. Le 16 novembre, les clients pourront télécharger l'appli McDonald's, s'inscrire et activer leur compte pour commencer à accumuler des points sur chaque commande!* C'est facile d'accumuler! Les clients n'ont qu'à balayer ou à mentionner leur code en restaurant, ou à passer une commande mobile pour obtenir des points automatiquement.

Les récompenses s'accumulent rapidement



Et ça ne s'arrête pas là. Le nouveau programme propose cinq paliers de récompenses; les clients ont donc plus de choix que jamais tirés de nos différents menus. Que vous optiez pour un produit du palier 1 (comme un café de torréfaction supérieure chaud ou glacé, tout format, ou un cornet à la vanille) ou du palier 5 (comme un Trio Big Mac), le menu de récompenses se prête à toutes les occasions! S'il vous faut 2 000 points pour obtenir un produit du premier palier, 14 000 points vous donnent droit à une récompense du palier 5. À mesure que les clients accumulent des points, ils progressent dans le système par paliers et déverrouillent encore plus de leurs produits McDonald's préférés. Pour une durée limitée, nous leur proposons une offre de bienvenue emballante de 5 000 points en prime après leur premier achat Récompenses MonMcDo (d'un minimum de 1 $ avant taxes)†. Visitez www.mcdonalds.ca pour voir ce que vous pouvez obtenir gratuitement en échangeant vos points!

Le parcours numérique évolue en faveur des clients et des équipiers

L'annonce des Récompenses MonMcDo marque un autre jalon clé de l'ambition numérique de McDonald's, puisque le programme répond aux besoins en constante évolution des clients et des équipiers.

« Nos clients sont parmi les plus fidèles dans le monde, et nous sommes ravis de leur offrir encore plus de raisons de nous rendre visite encore et encore. Alors que nous continuons de transformer l'expérience McDonald's des deux côtés du comptoir, cette annonce marque une autre étape de notre ambition numérique, qui a commencé avec l'introduction des bornes de commande en 2015, de dire Jacques Mignault, président et chef de la direction des Restaurants McDonald du Canada Limitée. Notre investissement continu en technologie nous permet de générer une croissance exponentielle dans tous nos modes de service, notamment la McLivraison, le service-au-volant et le service en restaurant, et via nos offres mobiles et les innovations numériques. Nous proposons ainsi à nos clients davantage d'options et de personnalisation d'un bout à l'autre de l'expérience McDonald's. »

En faisant évoluer davantage son offre de fidélité dans son appli mobile conviviale, McDonald's continue à miser sur la valeur, la commodité et la personnalisation de l'expérience-client.

« De plus en plus, les Canadiens vivent dans la sphère numérique, et nous devons aller à leur rencontre. Nous savons également que nos clients nous sont fidèles depuis bien avant l'avènement des programmes de fidélité. Entrent en scène les Récompenses MonMcDo, une innovation numérique emballante! Conçue pour ravir les amateurs de notre marque et répondre à leurs besoins en constante évolution, elle leur permet d'accumuler encore plus de récompenses pour obtenir les produits qu'ils adorent, déclare Lara Skripitsky, vice-présidente et chef de la Technologie et de l'Exploitation des Restaurants McDonald du Canada Limitée. Quelle que soit la façon dont les clients choisissent d'interagir avec nous - par les bornes de commande en restaurant, les tableaux-menu numériques au service-au-volant ou via notre appli mobile -, les Récompenses MonMcDo seront là pour offrir un service personnalisé et fluide qui les récompense à chaque commande. »

« En plus de la commodité et de la personnalisation, qui portent l'expérience numérique des clients à un tout autre niveau, les Récompenses MonMcDo nous donneront encore plus d'occasions de récompenser nos clients pour leur fidélité. Elles leur permettront ainsi de tisser des liens plus étroits avec la marque McDonald's, ce qui est incroyablement stimulant », ajoute Alyssa Buetikofer, chef du Marketing des Restaurants McDonald du Canada Limitée.

Évolution des récompenses actuelles

Les Récompenses MonMcDo sont lancées à l'échelle du Canada à la suite d'un test couronné de succès dans des restaurants McDonald's au Manitoba ainsi qu'à Fort Frances, Kenora et Dryden, en Ontario, test qui s'est déroulé de la fin août à la mi-novembre 2021. En octobre, McDonald's a également commencé à tester le retrait des autocollants McCafé sur les verres (dans ces restaurants du Manitoba et de l'Ontario sélectionnés seulement) sans qu'un plan de retrait national soit déterminé pour le programme des autocollants McCafé sur les verres.

Le nouveau programme Récompenses MonMcDo remplace le programme de récompenses actuel sur l'appli qui permet aux clients d'accumuler des autocollants numériques à l'achat de boissons chaudes et de frites. Pour les clients qui accumulaient jusqu'ici des autocollants numériques et qui s'inscrivent au programme Récompenses MonMcDo, chaque autocollant non utilisé sera automatiquement converti en 300 points (jusqu'à concurrence de 1 800 points). Les clients ont jusqu'au 28 février 2022 pour réclamer les récompenses donnant droit à des frites ou à une boisson chaude, format moyen, accumulées dans le cadre du programme Récompenses McDonald's.

Les spécialistes de l'expérience-client sont là pour offrir leur aide

Pour tous les détails sur la façon de commencer à accumuler des points dès aujourd'hui avec le programme Récompenses MonMcDo et sur les différents paliers de récompenses, rendez-vous au www.mcdonalds.ca. McDonald's et ses franchisés s'assureront que des responsables de l'expérience-client sont sur place en restaurant pour aider les clients à télécharger l'appli et à se créer un compte, et pour leur montrer comment l'utiliser pour accumuler des points et réclamer des récompenses.

« Nous sommes très fiers des spécialistes de l'expérience-client du Manitoba et des régions sélectionnées de l'Ontario qui ont montré aux clients comment utiliser l'appli depuis le début du test, en août, mentionne Lara Skripitsky. Ils s'assurent que la transition se fait sans heurts, et les commentaires de la collectivité ont été extraordinaires. Les clients adorent accumuler des points et les échanger. »

* Achats admissibles seulement. Le programme est offert dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Voir les modalités du programme à www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/terms-and-conditions/loyaltyrewards.html ou dans l'appli. Ne s'applique pas à la livraison. Téléchargement de l'appli et inscription requis.

† Pour une durée limitée. Achat minimal de 1 $, avant taxes. Nouveaux utilisateurs du programme Récompenses MonMcDo seulement.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

