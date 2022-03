Lancement du Programme 10 000 arbres : Les jeunes donnent aux adultes les moyens de compenser leur empreinte écologique

Le rôle éducatif des établissements scolaires est non seulement de préparer les jeunes au monde de demain, mais surtout, de leur donner les moyens d'agir sur ce monde. Les jeunes sont préoccupés par l'avenir de la planète. C'est dans cette optique que nous avons mis sur pied le Programme 10 000 arbres. Au Collège, nous croyons que les individus autant que les entreprises et les différents paliers gouvernementaux doivent agir dès maintenant pour réduire les effets néfastes de l'activité humaine sur les écosystèmes. La plantation d'arbres constitue un pas de plus dans cette direction. Jean-François Guay, directeur général du Collège Saint-Hilaire