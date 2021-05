Lancement du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, à l'occasion de la Grande rencontre 2021 organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec, que la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, Sonia LeBel, le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, Victor Fedeli, et la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, ont annoncé la création du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie.

Ce prix sera attribué annuellement à deux entreprises, soit une de l'Ontario et l'autre du Québec, qui se seront distinguées en matière de commerce interprovincial entre le Québec et l'Ontario et de développement des affaires en français. Il vise à encourager l'exportation comme facteur de croissance pour les entreprises francophones, à intensifier les échanges économiques et à mettre de l'avant l'utilisation du français en tant que bonne pratique en matière de commerce.

Le caractère innovant des produits et des services, la qualité des dossiers de candidature et la démonstration d'une croissance des exportations (au Québec ou en Ontario) sont des éléments considérés dans le choix des entreprises gagnantes. Celles-ci recevront chacune une bourse de 10 000 $. L'appel de candidatures sera lancé au cours des prochaines semaines. La première remise de prix aura lieu à l'automne 2021.

Ce nouveau prix est rendu possible grâce à l'engagement de deux partenaires, soit la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Il est soutenu par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et par le ministère ontarien du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce.

L'initiative s'inscrit dans l'esprit de l'Accord de coopération et d'échanges en matière de francophonie entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario. Elle est inspirée du Prix en innovation et commercialisation Québec-Nouveau-Brunswick, lancé en 2019 par ces deux gouvernements.

« Je suis heureuse d'annoncer la création du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie, qui contribuera certainement à dynamiser les échanges entre les milieux entrepreneuriaux francophones du Québec et de l'Ontario. Le lancement de ce prix est une belle occasion d'encourager l'excellence et le profil innovateur d'entreprises et de renforcer un lien économique et culturel essentiel. J'espère que les candidatures seront reçues en grand nombre! »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec

« En plus de la santé et de la sécurité de nos communautés, veiller à ce que l'Ontario soit ouvert aux affaires est une priorité absolue pour notre gouvernement, et cela signifie créer un environnement où nos entreprises sont encouragées à accroître leur capacité d'exportation à l'intérieur de nos frontières et au-delà. Certaines des meilleures entreprises du Canada se trouvent en Ontario et au Québec, où des liens économiques étroits et un climat d'affaires hautement collaboratif prévalent. Le nouveau Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie célébrera et fera la promotion de l'excellence dans le milieu des affaires francophone et encouragera l'accroissement du commerce interprovincial. »

Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« La Francophonie commune du Québec et de l'Ontario est un atout économique considérable et ce prix renforcera les liens qui unissent nos deux provinces. De plus, la création d'un tel programme de reconnaissance s'inscrit parfaitement dans la vision de notre gouvernement à mettre en valeur le potentiel économique exceptionnel de la francophonie ontarienne en appuyant les entreprises et les entrepreneurs francophones. »

Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario

