Lancement du plus grand marché de cafés de spécialité torréfiés à Montréal

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les amateurs de café peuvent désormais découvrir une variété de cafés de spécialité torréfiés à Montréal avec La Nouvelle Vague Café, qui vise à rassembler les torréfacteurs locaux, experts dans la sélection et la torréfaction de cafés haut de gamme. Mettant en lumière leur expertise et leur passion, le site lanouvellevaguecafe.com propose plus de 55 cafés de spécialité torréfiés par 13 torréfacteurs montréalais pour combler tous les goûts selon le pays et la région d'origine, le type de café (mélange, origine unique, décaféiné) et les notes de dégustation.

La Nouvelle Vague Café encourage l'achat local et œuvre dans le but de faire découvrir les torréfacteurs locaux, comme Café Pista, Escape, ZAB, Structure, Traffic, Tunnel, 94 celcius et bien plus tout en favorisant la découverte de leurs cafés en grains, vendus en sacs individuels ou en coffret (coffret espresso et boîte découverte qui se renouvelle à chaque mois).

« Nous souhaitons faire connaître l'univers du café de spécialité et le rendre accessible à un plus grand nombre de gens sur le marché. La technologie et la science du café ont beaucoup évolué dans les dernières années nous permettant de découvrir qu'un café dégage des arômes qui éveillent les sens. Avec une torréfaction qui est effectuée avec soin, les amateurs de café ne sont plus restreints à choisir parmi deux options, ils dégustent un café de la troisième vague qui offre des arômes, des notes et des saveurs parmi des profils aromatiques, selon les goûts personnels. La Nouvelle Vague Café vise à mettre en valeur le café de la plus haute qualité disponible sur le marché et les torréfacteurs locaux, » Camille Dodd, Co-fondateur.

Afin d'orienter plus facilement le choix des consommateurs selon leurs goûts, six catégories de notes et saveurs aident les amateurs de café à définir leur profil de café. De plus, pour assurer la fraîcheur des grains de café, les commandes sont acheminées aux torréfacteurs à chaque dimanche soir pour la torréfaction et ensuite elles sont expédiées rapidement dans les jours qui suivent tout en assurant une livraison 100% carbone neutre avec la plantation d'arbres dans la province. Des conseils café facilitent la préparation et l'appréciation du café des consommateurs au quotidien.

Réputé pour sa finesse et ses arômes, le café de spécialité, au même titre que le vin, est une boisson fine qui possède une richesse organoleptique; une capacité à impressionner les récepteurs sensoriels. « Comme votre section cellier mais pour le café, La Nouvelle Vague Café rassemble ce qui se fait de mieux dans le marché et cela nous permettra non seulement de faire connaître nos cafés mais aussi de collaborer avec les autres torréfacteurs pour faire découvrir le café de spécialité, » David Boucher, co-fondateur d'ESCAPE Micro-Torréfacteur.

À propos de La Nouvelle Vague Café

La Nouvelle Vague Café vise à faire découvrir le café de spécialité aux amateurs de café pour rehausser leur expérience quotidienne avec des notes et des saveurs uniques, élaborées par des torréfacteurs québécois. Valoriser le savoir-faire et l'expertise de ces derniers, rassembler la scène café locale et faire connaître l'univers du café de spécialité, tout en favorisant des actions écoresponsables.

