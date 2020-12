Lancement du Plan d'action en santé et bien-être des femmes 2020-2024

QUÉBEC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, souligne la publication du Plan d'action en santé et bien-être des femmes 2020-2024, lequel est accompagné d'un financement de 21,15 M$ sur quatre ans.

La santé et le bien-être des femmes ont toujours été une priorité pour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Au fil des années, d'importantes avancées pour les Québécoises ont été concrétisées. Malgré ces gains, il existe encore des efforts à déployer pour mieux répondre, notamment, aux besoins des femmes ayant des déficiences physiques, intellectuelles, un trouble du spectre de l'autisme, ou des maladies chroniques, aux besoins des femmes vivant une problématique de santé mentale et ceux des femmes proches aidantes.

Le plan d'action vise à concrétiser, pour les prochaines années, l'engagement du MSSS à tout mettre en œuvre pour que les Québécoises puissent continuer de bénéficier de l'amélioration de leur santé et de l'accroissement de leur bien-être. Il s'articule autour de trois grandes orientations :

Intégrer les besoins des femmes à la planification nationale, régionale et locale des soins et des services ;

Renforcer l'accès et l'adaptation des soins et des services aux besoins des femmes ;

Approfondir les connaissances et promouvoir le transfert des connaissances en matière de santé et bien-être des femmes.

Les projets commenceront dès le début de l'année 2021 puisque les organismes disposent déjà des sommes pour les débuter.

Citations :

« C'est avec grande fierté que nous présentons ce plan d'action, dont la mise en œuvre permettra non seulement de répondre à certains besoins non comblés en matière de santé des femmes, mais également de consolider les nombreux acquis et avancées en la matière. Avec l'ensemble de nos partenaires, notamment communautaires, nous allons intensifier nos actions afin de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être des femmes. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce nouveau Plan d'action en santé et bien-être des femmes 2020-2024 a pour objectif de poursuivre l'adaptation des interventions en vue de répondre encore davantage aux besoins de l'ensemble des Québécoises, mais particulièrement celles qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité. C'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup. Les réalités spécifiques de ces femmes ont été prises en compte, et des mesures concrètes sont proposées pour améliorer leur bien-être. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« L'amélioration de la santé et du bien-être des femmes est au cœur des préoccupations de notre gouvernement, et ce plan d'action s'inscrit dans la foulée de nos efforts en ce sens. Nous sommes sur la bonne voie, mais il reste encore du chemin à parcourir. J'invite l'ensemble des partenaires à poursuivre cet engagement commun en faveur de la santé et du bien-être de l'ensemble des Québécoises. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

En 2002, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a lancé ses objectifs ministériels et sa première stratégie d'action en santé et bien-être des femmes Au féminin… À l'écoute de nos besoins. Cette dernière a fait l'objet d'un bilan pour la période 2002-2007, lequel a été suivi d'une mise à jour et de la diffusion d'un deuxième Plan d'action en santé et bien-être des femmes (PASBEF) 2010-2013, prolongé jusqu'en 2015.

Ce troisième plan vise plus particulièrement le soutien aux initiatives régionales, certains besoins des femmes travailleuses de la santé et des services sociaux, celles en situation de vulnérabilité dans un contexte périnatal et postnatal, celles en situation de proche aidance et de handicap, ainsi que le développement des connaissances relatives aux besoins émergents en santé et bien-être des femmes.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le Plan d'action en santé et bien-être des femmes 2020-2024, consultez : msss.gouv.qc.ca/presse.

