Lancement du Partenariat canadien de mentorat - Nous recrutons actuellement une équipe de direction vouée à la promotion du mentorat des jeunes au Canada

TORONTO, le 12 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Partenariat canadien de mentorat (PCM) a annoncé la nomination de son équipe de haute direction et celle-ci a identifié sa première action : recruter une équipe de direction forte.

Le Partenariat canadien de mentorat est la première coalition canadienne qui regroupe plusieurs agences offrant des programmes de mentorat pour les jeunes. Elle a pour mandat de renforcer la capacité du secteur à élargir l'accès au mentorat à travers le Canada. Le PCM fut lancé par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, l'Alberta Mentoring Partnership et l'Ontario Mentoring Coalition.

Il sera dirigé par Stacey Dakin, directrice générale, qui se joint au partenariat en provenance de Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, et il sera coprésidé par trois leaders du secteur :

Matthew Chater , président national et chef de la direction, Grands Frères Grandes Sœurs du Canada ;

, président national et chef de la direction, Grands Frères Grandes Sœurs du ; Liz O'Neill , coprésidente, Alberta Mentoring Partnership;

, coprésidente, Alberta Mentoring Partnership; Beth Malcolm , coprésidente, Ontario Mentoring Coalition.

« Nous cherchons activement des agences de partout au Canada pour qu'elles travaillent avec nous pour faire la promotion du mentorat, a déclaré Mme Dakin. Ensemble, nous pouvons permettre à tous les jeunes de réaliser pleinement leur potentiel. »

Le Partenariat canadien de mentorat se concentrera sur quatre domaines : la recherche, la technologie, la sensibilisation et le développement de réseaux régionaux. Il organisera également un colloque annuel, le prochain étant prévu pour le début de 2020.

Le PCM procède actuellement au recrutement d'une équipe dynamique pour l'appuyer dans ses travaux. Les candidats intéressés sont invités à consulter les postes à pourvoir ici : www.mentoratcanada.ca

À propos du Partenariat canadien de mentorat

Le Partenariat canadien de mentorat (PCM) s'est engagé à élargir l'accès au mentorat pour les jeunes au Canada. Lancé par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, l'Alberta Mentoring Partnership et l'Ontario Mentoring Coalition, le PCM est une nouvelle coalition regroupant des agences qui offrent des programmes de mentorat pour les jeunes. Ensemble, nous allons renforcer les capacités du secteur et permettre à tous les jeunes de réaliser pleinement leur potentiel. Le PCM a été créé grâce au financement d'Emploi et Développement social Canada et de BMO Groupe financier.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Stacey Dakin, Directrice générale, Partenariat canadien de mentorat, 1-800-263-9133, Ext 50, stacey.dakin@mentoratcanada.ca