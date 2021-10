Lancement du nouveau site internet dédié à l'hydrocéphalie

L'hydrocéphalie est une condition qui touche près de 120 000 personnes au Canada, toutes formes confondues. L'ASBHQ a pour objectif de soutenir les personnes atteintes. Le nouveau site web de l'ASBHQ offre un accompagnement pas-à-pas, et ce, à différentes étapes de la vie. Informations, conseils, ressources, il offre toute l'information nécessaire pour composer sereinement avec l'hydrocéphalie.

Sensibiliser et informer sur l'hydrocéphalie

Ce site répond également à deux missions de l'ASBHQ : sensibiliser et informer. Accessible à tous, il permet d'en apprendre plus sur l'hydrocéphalie et son développement au fil des années. Ce site web introduit de façon simple et détaillée l'information nécessaire pour comprendre l'hydrocéphalie et sensibiliser le grand public.

Que retrouve-t-on sur ce nouveau site internet ?

Ce site est un véritable outil d'accompagnement, il aide à :

Comprendre l'hydrocéphalie : définition de l'hydrocéphalie, présentation des causes et des différentes formes d'hydrocéphalie.

: définition de l'hydrocéphalie, présentation des causes et des différentes formes d'hydrocéphalie. Composer avec l'hydrocéphalie selon l'âge : découvrir les signes et symptômes de l'hydrocéphalie, informations sur les examens et tests destinés à poser un diagnostic, renseignements sur les différents traitements de l'hydrocéphalie.

découvrir les signes et symptômes de l'hydrocéphalie, informations sur les examens et tests destinés à poser un diagnostic, renseignements sur les différents traitements de l'hydrocéphalie. Trouver des ressources utiles : ressources bibliographiques, sites web, glossaire détaillé.

Ce nouveau site internet est disponible uniquement en français et est accessible sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent.

Pour participer au lancement lundi le 25 octobre à 17h00. Au programme la présentation du site et une présentation du Dr. Vincent Joris, post-doctorant au CHU Sainte-Justine en neurochirurgie et une autre du Dr. Alfonso Fasano, neurologue, spécialiste de l'hydrocéphalie à pression normale.

À propos de l'ASBHQ

Fondée en 1976, l'Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec a pour mission de soutenir les personnes atteintes de spina-bifida et/ou d'hydrocéphalie. Sa mission se décline en quatre éléments : promouvoir, défendre, sensibiliser et informer. Elle s'active quotidiennement afin de rechercher des solutions visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de spina-bifida et/ou d'hydrocéphalie pour qu'elles puissent mener une vie active et épanouïe.

SOURCE Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec

Renseignements: Laurence Leser, Directrice générale, Association de spina-bifida et d'hydrocéphalie du Québec, Téléphone : 514 519-6302, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://www.spina.qc.ca/