VANCOUVER, BC, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Room Up Front, un nouveau programme de mentorat pour les photojournalistes canadiens du BIPOC qui vient d'être lancé par un groupe de professionnels canadiens pour aider les photographes en début de carrière.

Cette initiative vise à contribuer à développer une plateforme médiatique qui représente pleinement les Canadiens. En aidant les journalistes en herbe talentueux à réussir et à redynamiser l'industrie en apportant une perspective critique et une pertinence pour les communautés sous-représentées.

L'objectif est de doter les apprenants de compétences concrètes pour leur permettre de contribuer aux journaux, magazines, agences médiatiques, ONG, leurs propres communautés et la pratique documentaire plus large.

«Les photojournalistes ont toujours travaillé en amont et sur le terrain. Nous n'avons pas le luxe de travailler à domicile ou via un chat vidéo. Bon nombre des histoires importantes sont centrées sur les communautés marginalisées. Il est grand temps que ces communautés rencontrent quelqu'un qui a partagé et vécues des expériences similaires. Nous devons éliminer le journalisme parachutiste. » a déclaré Jimmy Jeong, fondateur de Room Up Front.

Ryan McLeod, vice-président de l'Association des photographes de presse du Canada (APPC), ajoute: «C'est excitant de voir Room Up Front lancer son programme de mentorat. Le Canada a besoin d'une communauté forte et diversifiée qui rapporte ce qui se passe sur le terrain et les temps à venir. » Room Up Front est un pas dans la bonne direction.

Des jeunes de nos Premières Nations aux Canadiens de la première génération, le moment est plus important que jamais de donner une voix à ces communautés pour raconter leurs histoires, une façon d'exprimer et d'être entendues selon leurs points de vue.

Le APPC est extrêmement fier de cette puissante initiative de ses membres. Le paysage photojournaliste manque de diversité depuis trop longtemps et c'est un pas positif dans la bonne direction, bâtissant les journalistes de demain.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.roomupfront.ca .

Postulez à www.roomupfront.ca #CanadianBIPOCMentorship.

SOURCE Association des photographes de presse du Canada

Renseignements: Contact médias: Laura Ballance, 604-637-6646 (direct), 604-771-5176 (cellulaire), [email protected]