Lancement du nouveau modèle de CAMIONNETTE GWM sur le marché chinois

En fait, le GWM POER et ses sous-séries ont depuis leur lancement reçu les éloges des consommateurs. Parmi ceux-ci, le Jingangpao (pour le marché chinois) est le modèle ayant connu le plus grand succès. Ses fonctions pratiques et ses avantages, présentés de manière générale, ont été mis de l'avant durant l'activité de lancement.

En tant que nouvelle génération de CAMIONNETTE, le Jingangpao (pour le marché chinois) domine maintenant les tendances du marché de bien des façons. La conception extérieure, l'espace de l'habitacle et la configuration ont tous été améliorés et modernisés.

Avec sa silhouette simple, mais harmonieuse et un heureux mariage de lignes droites et de courbes, le véhicule est doté d'une grande force de conception. En plus des éléments classiques du GWM POER, l'avant du Jingangpao (pour le marché chinois) est muni d'une grande grille en forme de nid d'abeille qui lui confère un impact encore plus important sur le plan visuel. La couleur « bleu azur » de ce modèle reflète sa vitalité et sa modernité.

Son grand habitacle le rend pratique pour les consommateurs. Par exemple, son coffre assure un transport efficace et pratique lors des déménagements, en camping ou pour la livraison de marchandises de taille moyenne ou grande.

Même lorsqu'il est lourdement chargé, le Jingangpao (pour le marché chinois) affiche de bonnes performances. Il est équipé d'un moteur 2.0T évolué et d'une transmission manuelle à 6 rapports. Il peut donc s'adapter facilement à différentes conditions routières, en montée comme en descente. Sa grande puissance procure une expérience de conduite exceptionnelle aux consommateurs.

Pour ce qui est de la configuration, le Jingangpao (pour le marché chinois) se concentre sur l'application de technologies intelligentes, notamment le stationnement automatique, la climatisation automatique, le démarrage sans clé et le régulateur de vitesse. Lorsque les conducteurs parcourent de longues distances sur une route en bon état, ils peuvent relâcher l'accélérateur après avoir réglé la vitesse. Le véhicule poursuivra sa route automatiquement à une vitesse sécuritaire.

Le lancement du Jingangpao (pour le marché chinois) contribuera à changer l'image des camionnettes, précédemment perçues comme des camions normaux de transport de fret, remplissant ainsi la mission des CAMIONNETTES GWM qui consiste à populariser ce type de véhicule dans le monde entier.

Le Jingangpao (pour le marché chinois) devrait être lancé dans de nombreux marchés comme l'Arabie saoudite et le Chili cette année. Il sera bientôt offert sur le marché mondial.

