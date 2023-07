LANCEMENT DU NOUVEAU LOGO ET DU SITE WEB DE PROPULSION LANAUDIÈRE

JOLIETTE, QC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Propulsion Lanaudière est fier de vous présenter son nouveau logo que nous vous invitons à découvrir via son nouveau site web :

https://www.propulsion-lanaudiere.com/

Nous offrons des services socio-résidentiels à des personnes vivant avec une problématique en santé mentale dans nos logements et dans la communauté. (Groupe CNW/Propulsion Lanaudiere)

Cette refonte numérique et visuelle fait partie des priorités du plan d'action quinquennal 2023-2028 afin de moderniser et valoriser l'image de notre organisme, mais aussi afin de faire connaitre davantage notre mission, nos services et toute autre information utile à la population en général.

Propulsion Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui offre des services socio-résidentiels à des personnes vivant avec une problématique de santé mentale. Fondé en 1985, il contribue de manière essentielle au développement social des communautés du Nord de Lanaudière.

