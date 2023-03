QUÉBEC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Beneva présente son balado « Ça arrive à tout le monde », animé par la comédienne Anne-Élisabeth Bossé. La série propose aux auditeurs des rencontres uniques avec des personnalités de la scène artistique. Phil Roy, Mathieu Dufour ainsi que Léane Labrèche-Dor figurent parmi la liste d'invités qui partagent leur histoire susceptible d'arriver à tout le monde.

Lancement du nouveau balado de Beneva « Ça arrive à tout le monde! » animé par Anne-Élisabeth Bossé (Groupe CNW/Beneva inc.) Lancement du nouveau balado de Beneva « Ça arrive à tout le monde! » animé par Anne-Élisabeth Bossé (Groupe CNW/Beneva inc.)

« Dans le balado, on découvre plusieurs conversations portant sur différents événements de vie qui ont tous un lien avec l'assurance, comme la naissance d'un enfant ou un déménagement », explique Louis-Philippe Roux, vice-président marketing et commercialisation chez Beneva. « C'est une façon à la fois différente et agréable pour nous de rejoindre des clients potentiels et de faire vivre nos intentions bienveillantes dans un environnement décontracté », conclut-il.

Aborder l'assurance de façon différente et originale

Le premier épisode de la série met à l'honneur Claudie Mercier, créatrice de contenu et gagnante du prix Tiktokeuse de l'année du Gala InfluenceCréation. La jeune femme partage les réalités de vivre avec un trouble anxieux généralisé dans une discussion ouverte avec Simon Coulombe, titulaire de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail. Sa rencontre, tout comme les autres, est animée de façon juste et sympathique par Anne-Élisabeth Bossé, qui n'a pas hésité à accepter le défi.

« J'ai tout de suite accepté de participer quand on m'a présenté le concept. Je me sentais vraiment interpellée par les sujets que Beneva voulait aborder et la plupart me touchaient directement! », a déclaré la comédienne et animatrice du balado, Anne-Élisabeth Bossé.

Le balado est produit en collaboration avec Toast Studio et réalisé par Sophie Proulx-Lachance. La série de six épisodes est lancée à raison d'un nouvel épisode aux 2 mois.

Soyez les premiers auditeurs Écoutez le premier épisode ici.

Pour ne rien manquer de ce nouveau projet, suivez Beneva sur ses différentes plateformes sociales :

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'informations, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

SOURCE Beneva inc.

Renseignements: Relations médias, 1 866 332-3806, [email protected]