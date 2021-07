C' est à cette quête que nous convient James Bradford, ex-journaliste, et Brooke Harris, arrière-petite-fille d' un conseiller de l' ombre de John F. Kennedy, dans ce thriller fascinant, o ù la r éalit é se m êle avec la fiction. Le lecteur voyagera à travers le monde et l'histoire en compagnie des protagonistes du livre, sous la plume aiguisée de l'auteur, Zac Hopkins, qui sait capter son auditoire.

Le lancement du livre aura lieu le vendredi 23 juillet 2021, à 17 h, au Chi-Terra, 741, chemin Bolton, à Saint-Étienne-de-Bolton. À cette occasion, il y aura la lecture d'un extrait du livre en français et en anglais.

À propos de l'auteur

Fils d'un professeur d'anglais d'origine américaine et d'une mère française, rédactrice en chef d'un quotidien, Zac Hopkins a grandi à Montréal, Québec, jusqu'à l'âge de 17 ans. En 1983, il rejoint son père à New York et poursuit un cursus en histoire, en littérature anglaise et en langues anciennes. Diplômé, il enseigne l'histoire à l'université pendant plusieurs années. Parallèlement, il développe une fascination pour la géopolitique. Pendant plus de dix ans, il effectue des recherches au cours desquelles il étudiera l'histoire présidentielle américaine ainsi que l'impact des médias dans la société. De là naîtront les thèmes qui prépareront la toile de fond d'une série de romans. Passionné par ses découvertes, il quitte le monde professoral et nourrit l'espoir d'écrire un premier roman. Parfaitement bilingue, il choisit de le rédiger en français en raison de la richesse du vocabulaire et de l'origine latine des mots. Il réside aux États-Unis et bénéficiant d'une double nationalité américano-canadienne, il séjourne régulièrement au Québec où il possède une propriété. À l'heure actuelle, il se concentre sur l'écriture du deuxième tome.



Informations supplémentaires:

Site Web du livre

https://le-secret-des-presidents.com/



Renseignements: Contact Media: Julie Croucet, [email protected]