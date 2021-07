Lancement du livre Le Parc des Laurentides, 125 ans d'un territoire

QUÉBEC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les Publications du Québec sont fières d'annoncer le lancement, aujourd'hui, du livre Le Parc des Laurentides, 125 ans d'un territoire. Il s'agit d'un projet d'édition visant à vous faire explorer et redécouvrir le parc des Laurentides, un endroit chargé d'histoire qui relève du patrimoine naturel québécois.

Ce livre est le fruit d'une collaboration tripartite entre Les Publications du Québec, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et l'auteur de cet ouvrage, l'historien et professeur émérite Marc Vallières. Le partenariat avec la Sépaq s'inscrit dans une volonté de promouvoir les réserves fauniques et les richesses naturelles de l'immense territoire du Québec, qui ne cesse de surprendre par sa biodiversité, par la densité de sa flore et par ses reliefs majestueux.

Cet événement revêt une importance particulière, car le lancement coïncide avec l'achèvement des travaux d'aménagement du nouveau Camp Mercier, du parc des Laurentides, un projet qui affichera ses nouvelles couleurs au grand public lors de son inauguration officielle.

Faits saillants :

est la référence incontournable pour découvrir les endroits majestueux, les personnages fondateurs et les événements charnières ayant façonné cet endroit. Une cartographie illustrative des sites géographiques, un riche matériel iconographique ainsi qu'une liste toponymique exhaustive sauront guider le lecteur dans son voyage d'exploration du parc. Le livre est orné d'extraits provenant d'ouvrages littéraires qui servent de témoignages réels d'antan et d'histoires vécues et racontées par les personnages de l'époque.

