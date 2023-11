Lancement du livre : Ces doutes qui dérangent - L'Apocalypse climatique : Vraiment?

Joanne Marcotte lance son dernier livre « Ces doutes qui dérangent : L'Apocalypse climatique : Vraiment? »

QUÉBEC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Après plus de 30 ans de catastrophisme climatique, Joanne Marcotte invite le lecteur à connaître le travail de scientifiques, d'humanistes et d'économistes qui appellent à baisser le ton, à rejeter l'alarmisme et à opter pour des solutions plus réalistes et pragmatiques.

Ces doutes qui dérangent - L'Apocalypse climatique: Vraiment? de Joanne Marcotte (Groupe CNW/Édition Joanne Marcotte)

Ces doutes qui dérangent offre ainsi un contrepoids à la doctrine climatique qui prétend que nous assistons par notre propre faute à l'Apocalypse climatique. Mais sur quoi porte vraiment le consensus scientifique dont on parle tant? Quel est l'état de la science climatique? Y a-t-il réchauffement ou non? Les événements météorologiques extrêmes sont-ils vraiment plus nombreux et plus sévères? Les modèles et scénarios du GIEC sont-ils fiables? Est-ce que le projet Net-Zéro des Nations unies est réalisable? Ce sont à ces questions et bien d'autres que répondent différents scientifiques et auteurs avec lesquels on fait connaissance tout au long de ce récit.

À l'heure où les Nations unies, le GIEC et les gouvernements du monde exigent que des milliers de milliards de dollars soient investis dans leur projet Net-Zéro, Joanne Marcotte estime qu'il est parfaitement légitime de presser les scientifiques et les gouvernements de fournir davantage d'explications et d'exiger des médias une information plus équilibrée.

« Depuis presque 40 ans maintenant, la culture du consensus a pris le dessus; la pensée de groupe l'a emporté et a fait taire les doutes. Mais le doute est sain. Le scepticisme est sain. Interroger, reconnaître les incertitudes et nuancer l'état de la recherche sur le climat sont non seulement des éléments essentiels du processus scientifique. Ils sont le signe d'une saine démocratie. » - Joanne Marcotte

Rappelons que Mme Marcotte est aussi la réalisatrice du documentaire politique L'Illusion tranquille et l'auteur de Pour en finir avec le Gouvernemaman.

Ces doutes qui dérangent est maintenant disponible sur Amazon.ca en format broché et Ebook. Il a été édité par Joanne Marcotte et est imprimé et distribué par Amazon. Le lancement officiel a lieu mercredi le 8 novembre 2023 à la Scène Lebourgneuf de Québec de 17h-19h30.

