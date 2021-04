Le HAVAL H6 de troisième génération est un modèle de nouvelle génération basé sur la plateforme mondiale de renseignements et de technologie modulaire « L.E.M.O.N. » Il s'agit de la nouvelle génération de véhicules technologiques mondiaux offrant la plupart des caractéristiques de haute technologie et de faible consommation d'énergie, ce qui lui permet de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de consommateurs dans différents scénarios de conduite.

En ce qui concerne l'apparence et l'intérieur, le HAVAL H6 de troisième génération est fortement orienté vers l'avenir et noble. Il est équipé d'une calandre avant tridimensionnelle à motif géométrique classique, et il est doté d'une grande tension esthétique et procure un grand sentiment de puissance. Il dispose de phares à DEL et de feux arrière à DEL en forme de pont traversant magnifiquement intégrés. L'espace intérieur comprend un écran tactile technologique, un instrument de simulation de vol virtuel et un système interactif d'affichage tête haute à trois écrans pleine couleur, offrant un habitacle technologique futuriste et luxueux riche en surprises.

Proposant un habitacle scientifique et technologique, le HAVAL de troisième génération comprend un régulateur de vitesse et d'espacement (RVE), un système de régulation de vitesse intelligent, un système de reconnaissance des panneaux de signalisation et d'autres configurations, et est équipé d'un système de freinage d'urgence automatique avec reconnaissance de tous les scénarios. Le véhicule en entier transpire la science et la technologie tout en améliorant grandement la sécurité de la conduite, permettant de composer facilement avec la conduite dans différentes conditions routières.

En outre, le nouveau modèle comprend un système de stationnement automatique dans tous les scénarios, qui permet d'effectuer automatiquement des manœuvres horizontales, verticales et diagonales. Il offre également une fonction d'image panoramique HD à 360° qui capte l'environnement au moyen de caméras de 4 mégapixels. Cela rend le stationnement plus facile et plus sécuritaire.

Le HAVAL H6 de troisième génération est également équipé d'un moteur 2.0GDIT. Il offre une puissance maximale de 150 kW et un couple maximal de 320 N m. L'empattement de la carrosserie est de 2 738 mm, offrant le plus grand espace de conduite de sa catégorie. La configuration spécifique du modèle offert dans différents pays sera présentée dans l'annonce finale.

Le HAVAL H6 de troisième génération occupe une position de chef de file parmi ses pairs et devrait être lancé sur le marché international au début du mois de mai. Ce tout nouveau modèle de technologies intelligentes émergentes offrira une expérience de conduite plus confortable à un plus grand nombre d'utilisateurs, consolidera davantage la position de HAVAL sur le marché international et contribuera à l'amélioration de l'image de la marque HAVAL.

