Lancement du guide Femmes, handicap et violence conjugale

Violence conjugale : l'ombre du handicap qui plane

3 juin, 18h30, Facebook live https://fb.me/e/52V67rfPl

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - 22% des femmes en situation de handicap vivent de la violence conjugale. Peu d'entre elles reconnaissent la violence vécue au quotidien et vont chercher de l'aide. Pour répondre à ce besoin le Carrefour familial des personnes handicapées lance le premier guide sur le sujet.

L'UNICITÉ DU GUIDE

Certes, Il existe des ouvrages sur la violence conjugale faite aux femmes, mais aucun ne porte spécifiquement sur le vécu d'une femme en situation de handicap qui subit de la violence. En effet, ce guide inédit regorge de conseils adaptés à ce public cible. Les témoignages de femmes viennent mettre en lumière les violences subies et leurs spécificités :

« Il ne voulait pas m'aider quand j'étais étourdie, il me laissait par terre. Quand je faisais des crises d'hypoglycémie je disais : « regarde, je ne suis pas capable de manger ». Je tremblais... Il me lançait un sac d'amandes, puis il fermait la porte... »

LES FEMMES HANDICAPÉES : DOUBLEMENT VULNÉRABLES

Il est important de préciser que les femmes ciblées par ce guide sont doublement vulnérables : elles sont invisibilisées par la société et souvent isolées par leur conjoint. Les problématiques se multiplient : elles doivent faire face à la situation de violence tout en essayant de composer avec les obstacles découlant de leur handicap.

Pour en savoir plus, joignez-vous à nous lors du lancement du guide, un événement Facebook Live où des témoignages seront lus et un panel mettra en lumière la réalité de ces femmes en situation de handicap vivant de la violence conjugale

Créé en 1949, et géré par des personnes handicapées physiques et leurs proches, le Carrefour familial des personnes handicapées est un organisme de la Capitale-Nationale voué à la promotion et la défense individuelle et collective des droits.

Le guide peut être envoyé avant le 3 juin avec une déclaration de non-divulgation

SOURCE Carrefour familial des personnes handicapées

