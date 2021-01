Lancement du Groupe Pentagone

MIRABEL, QC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Chefs de file de la toiture commerciale au Québec, J. Raymond Maîtres Couvreurs et Couvertures Dixmo unissent leurs forces et deviennent : Groupe Pentagone - Experts en enveloppe du bâtiment

Une offre complète en enveloppe du bâtiment

Par la force de cette union, Groupe Pentagone devient un joueur d'envergure dans le domaine de la toiture commerciale, industrielle et résidentielle au Québec.

Avec un cumul d'expérience de près de 70 ans, Groupe Pentagone propose une offre de service élargie à sa clientèle. Grâce à l'expertise complémentaire de l'entreprise, les clients profiteront d'un accompagnement complet pour l'évaluation, la réfection ou l'installation d'une nouvelle toiture. En centralisant l'ensemble des services offerts sous un même toit, ce sont les clients de tous les secteurs d'activités qui bénéficieront d'une expérience clé en main et pour tous les types de projets en enveloppe du bâtiment. Établie sur la Rive-Nord de Montréal à Mirabel, l'entreprise emploie présentement plus de 120 employés et compte accroître ses effectifs au rythme de sa croissance, contribuant ainsi de façon continue au développement économique de sa région.

L'union de deux entreprises renommées

Né de la fusion des entreprises familiales de deuxième génération J. Raymond Maîtres Couvreurs et Couvertures Dixmo, le Groupe Pentagone est composé des associés Steve et Sébastien Raymond ainsi qu'Isabelle, Mathieu et Francis Morissette. Par cette union, l'entreprise s'engage à offrir un vaste choix de services en toitures et enveloppes du bâtiment aux propriétaires, gestionnaires et constructeurs canadiens selon les plus hauts standards de qualité de l'industrie.

Dévoilement de la nouvelle image de l'entreprise

Dès que les mesures sanitaires le permettront, les associés de Groupe Pentagone tiendront un événement de lancement où seront invités clients et collaborateurs afin de célébrer ce partenariat et le dévoilement de la nouvelle image. Plus de détails suivront avec l'évolution de la situation.

SOURCE Le Groupe Pentagone

Renseignements: Source et informations : Guillaume Mongrain | Mantra Marketing, [email protected] | 514-947-5602