WATERLOO, ON, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Le Fonds de croissance pour l'Afrique de la Fondation Mastercard (Le Fond), un fonds de fonds qui œuvre par le biais de véhicules d'investissement (VIs) africains pour soutenir les PME en phase de démarrage et axées sur la croissance sur le continent, a été lancé aujourd'hui avec un montant engagé de 200 millions de dollars (USD). L'objectif du Fond est d'offrir aux jeunes, et en particulier aux jeunes femmes, un travail digne et gratifiant. Ce Fond est ambitieux et catalytique : il contribue à mobiliser des capitaux pour les entrepreneurs africains en renforçant et en réduisant le risque des VIs africains qui s'engagent à promouvoir l'égalité entre les sexes dans l'entrepreneuriat.

En plus de procurer du capital aux véhicules d'investissement, le Fond offrira un mécanisme de développement commercial pour les entreprises de leur portefeuille. L'initiative du fonds de fonds s'appuiera sur les principes de l'investissement à optique de genre (GLI) pour faire progresser la stratégie Young Africa Works de la Mastercard Foundation, qui vise à permettre à 30 millions de jeunes en Afrique, en particulier les jeunes femmes, d'accéder à un travail digne et épanouissant d'ici 2030. À ce jour, le Fond a recruté deux véhicules d'investissement soutenant la croissance entrepreneuriale, l'un en Afrique de l'Est et l'autre en Afrique de l'Ouest.

Les véhicules d'investissement qui sont détenus, dirigés et basés en Afrique sont généralement considérés comme à haut risque. Dans le même temps, les PME africaines ont du mal à accéder aux financements dont elles ont besoin pour se développer, ce qui limite leur potentiel. Le Fonds de croissance pour l'Afrique de la Fondation Mastercard relève ces deux défis en investissant et en renforçant les véhicules d'investissement africains qui, à leur tour, soutiennent les PME africaines.

« Nous devons tout faire dès aujourd'hui pour construire un continent dont la prospérité est partagée et la croissance durable et inclusive », a déclaré la Dr Dorothy Nyambi, présidente et directrice générale de MEDA. « Ce fonds de fonds renforcera et donnera les moyens à une nouvelle génération de VIs africains de stimuler la création d'emplois décents pour les femmes et les jeunes par le biais d'investissements dans les petites et moyennes entreprises. » Le Dr Nyambi a ajouté que l'augmentation du taux d'emploi des jeunes et le passage du discours à l'action seront des facteurs de réussite.

« Plus de 75 % des entreprises financées seront dirigées par des femmes qui créent des emplois », a déclaré le Dr Nyambi. « En fin de compte, nous aurons un impact sur le développement de l'écosystème d'investissement pour les véhicules d'investissement et sur les PME qui prospéreront et créeront des emplois dignes. »

« Le MFAGF a construit un réservoir prometteur et diversifié de 180 véhicules d'investissement, y compris des fonds de capital-risque en phase de démarrage, de croissance, de dette et d'amorçage, ainsi que d'autres fonds non traditionnels », a déclaré Samuel Akyianu, chef de projet et directeur général du MFAGF. « Cinq d'entre eux ont passé notre processus de sélection des investissements, et deux véhicules d'investissement dirigés par des femmes ont passé le stade de la diligence raisonnable et ont reçu une décision d'investissement favorable », a ajouté Akyianu.

Akyianu explique que l'objectif principal du fonds est de réaliser des investissements qui génèrent un impact social et environnemental positif et mesurable tout en contribuant à la construction d'un écosystème d'investissement africain plus robuste et dynamique. Selon lui, le Fond s'engage à mesurer et à faire état de la création d'emplois décents pour la jeunesse africaine par le biais d'un processus qui intègre les questions de genre, de diversité, d'inclusivité et de performance sociale et environnementale pour tous les investissements.

La vision du fonds de fonds est mise en œuvre par un consortium de partenaires, dont MEDA, Investisseurs & Partenaires (I&P) et Entrepreneurial Solutions Partners (ESP), Genesis Analytics, le Criterion Institute et Africa Communications Media Group.

À propos de la Fondation Mastercard

La Fondation Mastercard est une fondation canadienne et l'une des plus importantes au monde, comptant environ 40 milliards de dollars d'actifs. La Fondation a été créée en 2006 grâce à la générosité de Mastercard lorsque celle-ci est devenue une société cotée en bourse. Depuis sa création, la Fondation fonctionne indépendamment de l'entreprise. Les politiques, les opérations et les décisions relatives aux programmes de la Fondation sont déterminées par son conseil d'administration. Pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous sur www.mastercardfdn.org.

À propos de Mennonite Economic Development Associates (MEDA)

Depuis 1953, MEDA met en œuvre des programmes efficaces axés sur le marché à l'échelle mondiale. MEDA combine une expertise financière et technique innovante pour construire et améliorer des systèmes agroalimentaires durables qui fournissent un travail décent aux personnes vivant dans la pauvreté, en mettant l'accent sur les communautés systématiquement marginalisées, notamment les femmes et les jeunes. Notre expertise principale porte sur les systèmes de marché, la durabilité environnementale et l'action climatique, l'égalité des sexes et l'inclusion sociale, les services financiers inclusifs et l'investissement d'impact. MEDA s'associe aux acteurs locaux du secteur privé, public et de la société civile, renforçant les individus, les institutions, les communautés et les écosystèmes et contribuant ainsi à un changement systémique durable et inclusif.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://meda.org/mfagf

