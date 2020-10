Lancement du film « Raôul Duguay, par-delà la Bittt à Tibi » de Yves Langlois

« Le 13 février 1939, j'suis né à Val-d'Or en Abitibi… » On connait tous ces paroles de La Bittt à Tibi, une des chansons les plus importantes du Québec. Raôul Duguay a donc célébré ses 80 ans le 13 février 2019. Pourtant, ce porte-étendard des années 1970 demeure méconnu. Plus qu'un film biographique, ce long métrage réalisé par son grand ami Yves Langlois met en lumière toutes les dimensions de l'artiste: sa philosophie, sa musique, sa poésie, ses formations et ses peintures. Avec ses amis, il perce les secrets de l'inspiration. Ce film intimiste, tourné sur plusieurs années, présente son processus créatif unique et spectaculaire.

Voici ce que Raôul Duguay en dit: « Les gens connaissent ma chanson La Bittt à Tibi mais mon ami Yves Langlois est une des rares personnes à connaître aussi mon cheminement personnel. Yves étant un artiste complet qui s'est, comme moi, impliqué dans la protection de l'environnement, de la langue française et du Kébèk, il a su donner à ce film une dimension à la fois familiale, poétique et philosophique. Ses films ont été récompensés sur trois continents et diffusés dans plusieurs festivals et sur les chaînes de télévision de divers pays. »

Ce long métrage, que le réalisateur s'amuse à nommer : "Une année dans la vie d'un artiste octogénaire multidisciplinaire et hyperactif", reflète le tourbillon de la vie de Raôul. Le projet a pris naissance il y a une quinzaine d'années: 150 heures de tournage, 950 pages de verbatim, 100 heures d'archives, une année de montage. Grâce à son regard pénétrant le réalisateur a su cerner le personnage et l'homme. L'image de Raôul Duguay dans le regard du public ne sera plus jamais limitée à une seule chanson.

SOURCE Publiciterre

Renseignements: photos et hyperlien vers le film: Richard Leclerc au 514 891 9560 [email protected] ; [email protected]