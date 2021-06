Lancement du Défi48 : une compétition qui fera vibrer sept villes du Québec

Les inscriptions à l'évènement entrepreneurial panquébécois de l'année sont ouvertes

GATINEAU, QC, 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Du 3 juillet au 22 août, le Québec rayonnera au rythme de l'entrepreneuriat. Le Défi48, organisé par Apprends & Entreprends, sera propulsé par Rio Tinto , le Mouvement Desjardins et SD Maintenance . Les inscriptions sont ouvertes et l'organisation invite les gens à y participer en grand nombre ! Il est également toujours possible de contribuer à la campagne de financement en cours jusqu'au 21 juin.

La compétition

Le Défi48 est un rallye ludique et authentique qui a comme objectif de démontrer que l'entrepreneuriat est accessible à tous. Les participantes et participants auront 48 heures pour démarrer, rentabiliser et faire croître une entreprise autant qu'ils le peuvent, le tout à partir d'un seul dollar de départ. Cette initiative permet de faire vivre aux participantes et participants toutes les étapes du cycle de vie d'une entreprise, notamment par l'entremise d'épreuves soigneusement réparties à travers les 48 heures prévues qui exigent débrouillardise, résolution de problème et finesse d'esprit. Ces mêmes épreuves peuvent prendre la forme d'une crise économique, d'une pénurie de main-d'œuvre ou d'un embargo commercial, par exemple.

En tout, ce sont plus de 15 000 $ en prix et bourses qui sont en jeu. Ce montant se décline en services professionnels, en argent et par bourse en matière de mobilité internationale offerte par Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ). Les membres de chaque équipe pourront également se partager les profits réalisés par leur « entreprise-éclair ».

Les étapes de la tournée

Des rondes préliminaires auront lieu prochainement dans six villes différentes, soit Gatineau, Sainte-Thérèse, Montréal, Québec, Rimouski et Saguenay, le tout suivi d'une grande finale à Drummondville.

Gatineau : les 3 et 4 juillet

: les 3 et 4 juillet Sainte-Thérèse : les 10 et 11 juillet

Montréal : les 17 et 18 juillet

Québec : les 24 et 25 juillet

Rimouski : les 31 juillet et 1 er août

: les 31 juillet et 1 août Saguenay : les 7 et 8 août

Grande finale à Drummondville : les 21 et 22 août

Des partenaires à la hauteur de l'objectif

Le milieu des affaires à l'échelle de la province et les diverses sphères entrepreneuriales ont également confirmé leur engagement en contribuant à la hauteur de 68 500 $ de l'objectif convoité de 90 600 $. Un fois l'objectif atteint, ce montant sera doublé par le Fonds Mille et Un pour la jeunesse, un programme de bourse initié par le Secrétariat à la jeunesse et activé par La Ruche.

Emmanuel Bergeron, directeur du développement économique régional pour Rio Tinto a affirmé : « En tant que catalyseur du développement, Rio Tinto est très fier de soutenir le Défi48, un concept unique, qui permettra à des centaines de participants de vivre une expérience complète de démarrage d'entreprise en moins de 48 heures. Nous croyons qu'à travers ce genre d'initiative, des entrepreneurs de demain verront le jour et contribueront à la croissance à long terme de l'économie du Québec. »

Comment s'y inscrire?

Depuis le début de la campagne de sociofinancement, de nombreux jeunes entrepreneurs, étudiants et/ou professionnels ont réservé leur place. Jusqu'au 21 juin prochain, il sera possible de s'y inscrire individuellement, au coût de 65 $, ou en équipe de 5 personnes, au coût de 275 $, en sélectionnant la contrepartie appropriée sur la page de la campagne La Ruche.

Edouard Wakim, étudiant à l'Université de Montréal a souligné : « Je n'en reviens pas que nous avons réussi à établir une base de clients en 48 heures qui voulaient se procurer des sacs réutilisables que nous avons conçus à partir des produits réutilisés. Nous sommes partis avec plus de 1 000 $, chacun tout ça à partir d'un dollar. Il n'y a pas meilleur feeling que voir un sourire dans le visage d'une personne que nous ne connaissions pas quelques minutes auparavant et d'en être la source même. »

Charles-Antoine Hallé , instigateur du Défi48, invite à la participation : « Le Défi48, c'est la mobilisation entrepreneuriale panquébécoise à laquelle il faut s'inscrire, que l'on mise ou non sur de l'expérience en affaires. Il suffit d'être avide de sensations fortes, de rebondissements authentiques, d'opportunités de mettre à l'épreuve son savoir-faire, son sens de l'entreprise, son ingéniosité et son audace proactive. »

Pour consulter l'évolution de la campagne La Ruche ou pour y contribuer, cliquez ici .

Le dossier de presse complet est disponible ici .

À propos d'Apprends & Entreprends

Apprends & Entreprends , l'organisation porteuse du Défi48, a pour mission de dynamiser et d'authentifier l'éducation par le biais de l'entrepreneuriat éducatif et de la pédagogie entrepreneuriale. Elle concrétise le tout par l'entremise d'un cours intégral de lancement d'entreprise et par toute une programmation d'ateliers et de conférences complémentaires. Charles-Antoine Hallé , son fondateur, est lui-même un jeune entrepreneur de 22 ans, qui baigne dans le monde des affaires depuis près d'une décennie. Reconnu pour son authenticité et son dynamisme abrasif, il a notamment remporté cette année le prix Reconnaissance jeunesse, remis par le Premier ministre du Québec, François Legault.

