Lancement du Défi… On décroche 2023 - Déconnecter pour mieux communiquer

QUÉBEC et MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Barreau de Québec est heureux de lancer la troisième édition de son Défi… On décroche avec sa thématique La trêve de 7 à 7. Le principe est simple : pendant tout le mois de février, entre 19 h et 7 h, les avocates et avocats sont invités à reporter au lendemain toute communication professionnelle non urgente. Cette année, le Barreau de Montréal, avec ses 16 000 membres, joint ses forces à celui de Québec et ses 4 500 membres, afin de coprésenter le Défi. Le Barreau de Québec est convaincu que cette initiative amènera un niveau de participation jamais vu et qui fera écho dans toutes les communautés d'affaires.

Notre porte-parole, Me Marianne Plamondon, MBA, CRHA, avocate en droit du travail et de l'emploi et associée chez Langlois Avocats, s'intéresse particulièrement au droit à la déconnexion depuis plusieurs années et a donné de multiples conférences et entrevues dans les médias sur le sujet. Son expertise a été maintes fois reconnue par le milieu juridique, et sa réputation de conférencière n'est plus à faire. Elle est également une figure connue du grand public, puisqu'elle est régulièrement appelée à s'exprimer dans les médias sur différents sujets d'actualité liés au droit du travail et de l'emploi.

« L'enjeu de la déconnexion est plus présent que jamais. Avec l'adoption de plus en plus répandue du télétravail et la multiplication des outils technologiques, les juristes font face à une période sans aucune frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La vie professionnelle est omniprésente dans la vie personnelle, et il est important de promouvoir activement des périodes de repos de la vie professionnelle pour permettre une bonne santé mentale et le plein épanouissement des membres de la profession juridique. C'est dans ce contexte que je me joins fièrement au Barreau de Québec et de Montréal pour promouvoir les bonnes pratiques de déconnexion », a souligné Me Plamondon.

Défi 2023

Le Défi a pour objectif d'améliorer le bien-être psychologique des gens, la qualité de leurs communications et la gestion de leurs priorités. Il permet de prendre du recul sur la nécessité d'être en constante communication avec son milieu de travail et de mettre en place des outils pour avoir une planification des communications plus saine et respectueuse de la santé de tous. Il peut être surprenant de voir à quel point chaque geste, aussi petit qu'il soit, peut entraîner des effets bénéfiques.

Dans le cadre du Défi, le Barreau de Québec offrira deux formations gratuites, qui mettront de l'avant les enjeux actuels de la déconnexion et les notions juridiques qui encadrent ce sujet, de même que les enjeux déontologiques en lien avec la nouvelle réalité de travail des juristes.

Le 13 février 2023

La porte-parole, Me Marianne Plamondon, présentera une conférence de fond intitulée Les enjeux de la déconnexion du travail. Dans le cadre de cette conférence, Me Plamondon discutera des réalités juridiques de la déconnexion dans diverses juridictions à travers le monde et mettra en lumière le cadre juridique actuel du Québec. Elle abordera également les bonnes pratiques à adopter en matière de ressources humaines pour favoriser l'épanouissement et le bien-être au travail.

Le 28 février 2023

Me Dominique Jolin, syndique adjointe au Barreau du Québec, vous propose une formation intitulée Les enjeux déontologiques qui attendent le praticien dans une ère postpandémique. Sa conférence abordera des questions de télétravail et de pratique « en mode virtuel », mais surtout les défis inhérents à cette nouvelle réalité, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.

Un enjeu juridique d'actualité

Le droit à la déconnexion a été reconnu dans les dernières années par de multiples juridictions à travers le monde, et même, récemment en Ontario. La pandémie et l'adoption rapide et généralisée du télétravail qui, combinées à l'accès grandissant à une multitude de modes de communication qui ne permettent plus d'établir une limite claire au temps réellement passé à travailler, sont venues créer une attente de disponibilité en tout temps à laquelle n'échappe pas la profession juridique. Or, toutes les études démontrent que les pauses du travail, qu'elles soient brèves ou longues, sont bénéfiques pour la santé et le bien-être de tous. C'est ainsi que le Défi… On décroche vise à promouvoir les bonnes pratiques pour favoriser la santé mentale et un équilibre sain entre la vie professionnelle et personnelle autant pour les juristes que pour la population générale.

