HANGZHOU, Chine, 9 août 2022 /CNW/ - Aimeriez-vous découvrir le pittoresque et dynamique Zhejiang? Voici l'occasion de montrer votre talent! Aujourd'hui, le concours mondial de courtes vidéos « Pittoresque et dynamique Zhejiang » invite les internautes du monde entier à créer et à partager de courtes vidéos mettant en vedette le Zhejiang.

I. Conditions de participation

N'importe qui dans le monde peut participer au moyen d'une connexion Internet.

1. Soumission

Les vidéos peuvent être soumises de maintenant au 20 septembre.

2. Façons de participer

Téléversez votre vidéo sur TikTok et ajoutez le mot-clic « #PicturesqueandDynamicZhejiang. »

Les créateurs expatriés résidant en Chine peuvent participer en visitant la page de candidature sur les plateformes. Après avoir rempli le formulaire d'inscription, vous pourrez téléverser vos vidéos originales.

Les candidatures peuvent également être envoyées sous forme de pièce jointe ou de lien vers un lecteur Web (Baidu ou Google Drive) avec un mot de passe à [email protected] (veuillez préciser « auteur - titre de l'œuvre d'art - votre numéro de contact » dans la ligne d'objet du courriel et décrire l'œuvre dans le corps du courriel).

3. Exigences relatives aux candidatures

Les candidatures peuvent être soumises au nom d'une entreprise, d'un studio professionnel ou d'une personne.

Il n'y a aucune restriction quant à la forme ou au format du travail soumis. La créativité est encouragée, et les candidats peuvent utiliser du matériel de tournage professionnel ou un appareil mobile.

Il n'y a aucune restriction quant à la langue de la vidéo soumise. Les vidéos dans une langue autre que le chinois ou l'anglais doivent être doublées ou sous-titrées.

Le travail soumis doit être basé sur la vie réelle et lié au Zhejiang. Il ne doit pas contenir de pornographie, d'actes ou de scènes de violence, de contenu pouvant être considéré comme de la discrimination raciale ou de publicités intégrées.

La présentation des travaux autorise explicitement le comité organisateur à les utiliser pour la promotion de l'événement ou leur exposition. L'organisateur détient les droits d'auteur et de diffusion des œuvres qui remportent le prix spécial du comité organisateur, le prix de la meilleure communication et le premier prix; il détient également les droits de diffusion et d'adaptation des autres œuvres gagnantes. Les deux parties (l'auteur et l'organisateur) doivent signer les accords d'autorisation appropriés.

La résolution des vidéos soumises par les candidats pour les prix de la catégorie professionnelle doit être de 1280x720 ou plus. Les formats MPG, MPEG, AVI, MOV, WMV et MP4 sont acceptés.

II. Prix

Afin d'attirer des professionnels et de maximiser la participation, le concours est divisé en deux catégories : professionnelle et générale. Le prix spécial est destiné à renforcer la visibilité mondiale du concours.

1. Prix spécial du comité organisateur (1)

Un prix d'un million de yuans (avant impôts - tous les prix sont soumis aux mêmes dispositions fiscales) sera attribué à une œuvre soumise (ou à une série d'œuvres) innovante, bien produite et qui crée un effet de communication exceptionnel.

2. Prix de la catégorie professionnelle (14)

Les vidéos doivent durer 7 minutes ou moins. Les critères de sélection sont principalement fondés sur la créativité et le professionnalisme du travail, en combinant les données de diffusion pendant la période du concours.

Un premier prix (300 000 yuans), trois deuxièmes prix (80 000 yuans chacun) et dix troisièmes prix (20 000 yuans chacun) seront attribués. L'œuvre gagnante peut être une œuvre unique ou une série d'œuvres, et toutes les participations soumises en tant que série d'œuvres seront comptées comme une seule participation lors du processus de sélection. (Cela s'applique aux catégories ci-dessous.)

3. Prix de la catégorie générale (15)

Les vidéos doivent durer 2 minutes ou moins. Les critères de sélection sont principalement fondés sur l'effet de communication et la créativité du travail. Les notes compilées par le comité d'évaluation seront prises en considération par le jury.

Un premier prix (150 000 yuans), quatre deuxièmes prix (50 000 yuans chacun) et dix troisièmes prix (10 000 yuans chacun) seront attribués.

4. Prix de la meilleure communication (2)

Parmi toutes les candidatures qui remplissent les conditions requises, celle qui a le meilleur effet de communication en ligne et celle qui a le meilleur effet de communication outre-mer seront récompensées par le prix de la meilleure communication en ligne et le prix de la meilleure communication outre-mer, avec un prix de 200 000 yuans chacun. Les deux récompenses ne seront pas attribuées à la même candidature.

5. Les organismes ou les particuliers participants auront la chance de recevoir des prix et des certificats. Les œuvres gagnantes seront exposées sur des plateformes médiatiques chinoises, et les créateurs pourront partager leurs idées créatives, contribuant ainsi aux échanges culturels entre la Chine et d'autres pays.

La beauté du Zhejiang ne demande qu'à être découverte par les créateurs du monde entier, et son développement dynamique sera partagé dans le monde entier.

