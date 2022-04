Lancement du concours jeunesse #défidiversité

MONTREAL, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ -- Le concours #Défidiversité pour la jeunesse est lancé dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 4 mai 2022. Cette année, le concours vise à mettre en lumière l'ouverture à la diversité sous la thématique «déconstruire les mythes» sur les réseaux sociaux.

Cette activité s'adresse aux jeunes de 8 à 17 ans qui vivent une expérience de diversité en établissement scolaire ou dans leur communauté. Les jeunes participants et les groupes classes sont invités à réaliser des capsules vidéos en format partageable pour les réseaux sociaux, qui illustrent leurs expériences de diversité de manière positive!

Ce concours fut lancé il y a trois ans par Le Dialogue judéo-chrétien de Montréal, La Coalition Inclusion Québec, et Le Centre de littératie religieuse civique à la mémoire du regretté Dr Victor Goldbloom, un grand homme d'État de Montréal, leader du dialogue interculturel et interreligieux et citoyen passionné par la construction de ponts.

Cette année, le concours est organisé sous la forme du motclic #defidiversité.

Pour participer, les jeunes sont invités à créer une vidéo ou un clip audio de 15 secondes à 2 minutes qui «déconstruit un mythe» ou qui «défait un stéréotype» en lien avec la diversité. Ils doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir la vidéo à l'adresse [email protected] avec Wetransfer ou Google drive.

Les plus de 12 ou 13 ans qui ont un compte actif sur une plateforme sociale sont aussi invité à publier leurs proposition en ajoutant #defidiversité. Certaines vidéos proposées dans le cadre du concours pourraient être publiées par le compte officiel: @defidiversite

Ces soumissions vidéo/audio pourront susciter des discussions en ligne permettant aux jeunes de réaliser l'impact des stéréotypes sur la société québécoise.

Celles-ci seront publiées à l'aide du Hashtag #defidiversité sur Instagram, Facebook et TikTok.

Les meilleures soumissions seront sélectionnées par un panel de juges locaux, dont des activistes sur TikTok et les soumissions gagnantes seront présentées lors d'un événement en ligne, animé par Nellie Brière, qui se tiendra en mai 2022. Trois prix pour une valeur totale de près de 1000$ seront remis.

Site web : https://ccrl-clrc.ca/fr/les-ponts-du-dialogue-2/

SOURCE Building Bridges to the Children Conference

Renseignements: Demandes médias : Nellie Brière 514-649-7755