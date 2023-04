LANCEMENT DU CONCOURS ELLES RECONNAISSENT 2023

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Les Elles de la construction sont heureuses d'annoncer le lancement de la 4e édition du concours Elles reconnaissent, le concours qui valorise les femmes de la construction pour leur travail remarquable, ainsi que les entreprises pour leur implication concrète en faveur de l'intégration féminine dans le secteur au Québec.

Jusqu'au 31 mai, les femmes travaillant dans l'industrie de la construction et les entreprises sont invitées à déposer leurs candidatures pour les catégories suivantes : Femme de métier, Femme entrepreneure, Femme professionnelle, Femme de la relève et Entreprise.

Une nouveauté pour cette édition, la catégorie « Homme allié » récompensera un homme engagé aux côtés des femmes pour l'inclusion et la diversité en construction.

Les lauréats seront honorés lors de la soirée de remise de prix, les ELLES RECONNAISSENT 2023.

Les femmes de la construction méritent d'être récompensées et valorisées. Le concours Elles reconnaissent, souligne leur audace et rend hommage à leur résilience. Il est essentiel de reconnaitre leur importance et apport au sein de l'industrie. Josée Dufour, Présidente des Elles de la construction.

Les candidates et candidats peuvent dès maintenant proposer leurs candidatures directement en ligne à https://ellesdelaconstruction.com/evenements/soiree-elles-reconnaissent/

Les candidatures peuvent être aussi proposées par un tiers. C'est-à-dire un collègue, supérieur hiérarchique, collaborateur, etc., ou même un ami. Avec l'accord de la personne concernée.

À propos des Elles de la construction

Les Elles de la construction œuvrent pour promouvoir l'intérêt et les droits des femmes œuvrant dans l'industrie de la construction, en favorisant notamment l'intégration des femmes dans ce milieu majoritairement masculin. La mission des Elles est de non seulement briser leur isolement, mais aussi valoriser l'entrepreneuriat féminin, participer à la croissance professionnelle de chacune, et permettre une meilleure intégration et maintien à l'emploi. L'organisation célèbre le succès de ses membres, ainsi que leurs réussites en leur apportant un réseau de soutien et d'échanges, et en représentant leurs voix au sein même de ce secteur. Les Elles de la construction se veulent actrices du changement en transformant la culture de l'industrie.

