Vention ouvre un nouveau centre de formation et de perfectionnement pour permettre à tous les fabricants de découvrir directement l'avenir des solutions d'automatisation.

MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - Vention , l'entreprise derrière la plateforme infonuagique d'automatisation de la fabrication ( MAP ), a annoncé aujourd'hui l'ouverture du premier centre d'expérience Vention situé à son siège social de Montréal. Conformément à la mission de Vention de démocratiser l'automatisation industrielle, ce centre vise à rendre l'automatisation plus accessible à tous les fabricants par l'entremise d'occasions de formation et de perfectionnement.

Centre d'expérience Vention (Groupe CNW/Vention) Ouverture officielle du centre d’expérience Vention (Groupe CNW/Vention)

L'ouverture du centre d'expérience Vention permettra à l'entreprise d'offrir aux fabricants québécois un accès gratuit aux dernières innovations en matière d'automatisation industrielle grâce à des démonstrations exclusives en direct, à des séances d'information et à de la formation pratique. Au sein d'un même espace, les personnes de tous les niveaux peuvent profiter pleinement de la plateforme d'automatisation de la fabrication et repartir avec les compétences et les connaissances nécessaires pour concevoir , automatiser , commander et déployer elles-mêmes des solutions automatisées. Les entreprises et les établissements d'enseignement du Québec auront ce centre à leur disposition pour former et perfectionner des spécialistes de l'automatisation afin de faire progresser les initiatives d'automatisation dans l'ensemble des installations de fabrication.

« Ce nouveau centre renforce notre engagement envers l'avenir de l'automatisation industrielle », a ajouté Étienne Lacroix, chef de la direction et cofondateur de Vention. « Nous voulions créer un environnement où les fabricants peuvent voir, toucher et essayer les technologies les plus récentes - en les guidant tout au long de la conception jusqu'aux phases de déploiement de tout projet d'automatisation. »

L'automatisation industrielle est en voie de devenir la principale solution pour les fabricants afin de réduire les coûts et de composer avec la pénurie de main-d'œuvre qui persiste. En combinant les logiciels d'ingénierie et le matériel modulaire en une seule plateforme , les fabricants peuvent réaliser des projets d'automatisation plus rapidement et à moindre coût. La nature intuitive de la plateforme d'automatisation de la fabrication donne aux fabricants l'occasion de perfectionner leur main-d'œuvre actuelle en leur fournissant les bons outils pour mener à bien des projets à l'interne. Au sein du centre d'expérience, les fabricants peuvent également valider leurs besoins en matière de projets d'application et découvrir l'étendue des solutions d'automatisation personnalisables de Vention avant de s'engager dans tout investissement.

« Grâce aux capacités autonomes découlant de la plateforme d'automatisation de la fabrication, les entreprises sont maintenant en mesure de perfectionner les membres de leur main-d'œuvre et de créer des équipes de fabrication de pointe qui seront responsables de leurs projets d'automatisation », a déclaré Étienne Lacroix. « Notre centre d'expérience fournit les outils nécessaires à toute entreprise ou personne pour perfectionner la main-d'œuvre québécoise grâce à de la formation en personne gratuite et pratique. »

À propos de Vention

Vention aide certains des fabricants les plus novateurs à automatiser leurs installations de production en quelques jours grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme d'automatisation de la fabrication numérique de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer de l'équipement automatisé directement à partir de leurs navigateurs Web.

Vention a son siège social à Montréal, au Canada, ainsi que de nouveaux bureaux à Berlin et à Boston. L'entreprise de 360 personnes sert plus de 3 000 clients sur 5 continents et au sein de 25 industries manufacturières. Pour en savoir plus, visitez le vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn.

*MachineMotion, MachineLogic, MachineCloud et Vention sont des marques de commerce de Vention Inc.

SOURCE Vention

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Sophie Ducharme, [email protected], 1 800 940-3617