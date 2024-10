Lancement du balado de fiction Flashback : le portrait psychédélique d'un disparu sur Radio-Canada OHdio - Un voyage fascinant à travers l'histoire méconnue du LSD au Canada

VANCOUVER, BC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La compagnie de production 2PAR4 est fière d'annoncer le lancement de Flashback, un balado captivant de fiction inspirée de faits historiques, disponible dès le 29 octobre 2024 sur la plateforme Radio-Canada OHdio. Cette série de 8 épisodes plonge les auditeurs dans une enquête passionnante menée par Audrey et Sabrina, deux jeunes femmes qui tentent de résoudre un secret familial enfoui depuis l'été 1961, tout en retraçant l'histoire surprenante de l'usage thérapeutique du LSD.

Flashback, la première production audio fictive franco-canadienne en milieu minoritaire Post this Le balado Flashback est disponible sur Radio-Canada OHdio à compter du 29 octobre. (Groupe CNW/Productions 2PAR4)

Ce balado est une œuvre de fiction inspirée de faits historiques. Des recherches et des expérimentations sur le LSD ont réellement eu lieu dans des hôpitaux psychiatriques dans certaines villes canadiennes. Toutefois, les personnages et les situations de ce récit sont purement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite.

Synopsis

Audrey Carrière n'a jamais rencontré son grand-père maternel, Grégoire Carrière, qui a abandonné sa famille lorsque sa mère n'avait que 7 ans. Aux funérailles de son grand-oncle Lucien, Audrey entend une rumeur troublante : son grand-père aurait "été à l'asile et fait de l'acide". Avec son amie Sabrina, elle se lance dans une enquête qui la conduira de Hawkesbury en Ontario à Vancouver en Colombie-Britannique, levant le voile sur le passé de Grégoire et sur l'histoire méconnue d'une des drogues les plus puissantes.

Une production unique en francophonie canadienne

Flashback est le premier balado de fiction produit par des artistes provenant de communautés francophones en situation minoritaire à travers le Canada. Cette œuvre collaborative réunit des talents issus de Vancouver, Ottawa et Saskatoon, mettant en valeur la diversité et la créativité de la francophonie canadienne. La musique originale, signée Mario Lepage (Ponteix), ajoute une dimension sonore immersive au récit.

Faits saillants :

Première production audio fictive franco-canadienne en milieu minoritaire sur Radio-Canada OHdio, offrant une voix unique et authentique à des créateurs d'un océan à l'autre.

sur Radio-Canada OHdio, offrant une voix unique et authentique à des créateurs d'un océan à l'autre. Une distribution talentueuse incluant les voix de Danielle Le Saux-Farmer ( Ottawa ), Gabrielle Morin ( Vancouver ), Thérèse Champagne ( Vancouver ), Sean Devine ( Ottawa ), Joey L'espérance ( Vancouver ), et France Perras ( Vancouver ).

incluant les voix de ( ), ( ), Thérèse Champagne ( ), ( ), Joey L'espérance ( ), et ( ). Équipe d'écriture pancanadienne : le scénario a été développé par Thérèse Champagne ( Vancouver ), Louis-Philippe Roy ( Gatineau ) et Gilles Poulin-Denis ( Vancouver ).

le scénario a été développé par Thérèse Champagne ( ), ( ) et ( ). Un sujet fascinant : la surprenante histoire de l'usage thérapeutique du LSD au Canada .

: la surprenante histoire de l'usage thérapeutique du LSD au . Vraies entrevues : presque chaque épisode inclut une courte entrevue avec des spécialistes sur les questions des psychédéliques.

Crédits

Réalisation : Gilles Poulin-Denis

Assistance à la réalisation : Louis-Philippe Roy

Textes : Thérèse Champagne, Gilles Poulin-Denis, Louis-Philippe Roy

Musique originale : Mario Lepage

Montage et mixage : Bruno Pucella

Flashback sera disponible sur Radio-Canada OHdio à partir du 29 octobre 2024. Plongez dans une enquête inédite mêlant histoire personnelle et grandes découvertes scientifiques.

À propos de 2PAR4

2PAR4 est une structure de production basée à Vancouver et dirigée par Gilles Poulin-Denis. Elle a pour mandat de créer, de produire et de faire tourner des œuvres scéniques contemporaines. En produisant des créations issues de collaborations artistiques, 2PAR4 vise à réduire la distance et les frontières qui séparent les artistes provenant de différents milieux. Flashback est sa première création entièrement numérique.

Disponible sur Radio-Canada OHdio, dès le 29 octobre 2024.

Écoutez la bande-annonce ici

SOURCE Productions 2PAR4

Contact presse : Gilles Poulin-Denis, Directeur artistique et général, Productions 2PAR4, [email protected] | 604.726.7605