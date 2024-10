PARIS, 29 octobre 2024 /CNW/ - Le 25 octobre 2024, le 21e Congrès mondial de la médecine chinoise (WCCM) a commencé au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, en France.

Photo de groupe au séminaire sur l’intégration de l’industrie et de l’éducation dans les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires (PRNewsfoto/Jimon Group)

Le séminaire sur l'intégration de l'industrie et de l'éducation dans les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, qui a eu lieu le 26 octobre, a été l'un des points saillants de la WCCM. Organisé par le Comité de promotion de l'intégration de l'industrie et de l'éducation de la Fédération mondiale des sociétés de médecine chinoises (WFCMS) et organisé par Jimon Group, le séminaire a mis en lumière les dernières réalisations de la recherche et les applications cliniques de la médecine chinoise dans le domaine des maladies cardiovasculaires. L'événement visait à explorer la valeur importante de la médecine chinoise dans la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, à promouvoir l'intégration approfondie de la médecine traditionnelle chinoise et moderne et à améliorer les avantages pour les patients du monde entier.

Ramon Maria Calduch, président du conseil de surveillance de la WFCMS; Zhang Boli, vice-président de la WFCMS, chercheur principal à l'Académie chinoise d'ingénierie et praticienne de premier plan en médecine chinoise; et Niu Liwei, vice-président de la WFCMS Industry-Le Comité de promotion de l'intégration de l'éducation et le président du Jimon Group figuraient parmi les éminents participants. Parmi les autres participants célèbres, mentionnons Liu Xiaohan, secrétaire de la Hebei Pharmaceutical Industry Association, et Wang Yi, secrétaire du Comité du Parti de l'Institut de médecine chinoise de l'Université de médecine traditionnelle chinoise de Tianjin.

Lors du lancement du plan d'expansion de l'industrie de la médecine chinoise pour la santé mondiale, le président du Jimon Group, M. Niu, a donné des détails sur cette initiative historique. Il a expliqué que Jimon Group a l'intention de poursuivre l'expansion internationale de la médecine chinoise et d'établir un centre d'expansion de l'intégration de l'industrie de la médecine chinoise à l'éducation à Paris, dans le but de mettre son expertise et ses ressources à contribution pour la création d'une communauté mondiale de la santé.

La WCCM a également organisé une cérémonie de signature pour officialiser les collaborations entre Jimon Group et plusieurs entités, y compris le comité de promotion de l'intégration de l'industrie et de l'éducation de la WFCMS, l'Association des ingénieurs chinois en France, l'International Chinese Medicine and Healthcare General Association des États-Unis et United Wings Enterprise Inc., établie au Canada. Grâce à ces partenariats, Jimon Group cherche à étendre sa portée sur le marché tout en améliorant l'adaptabilité et la compétitivité de ses produits en utilisant des ressources locales. L'objectif ultime est d'élargir la portée et d'améliorer la reconnaissance et la mise en œuvre de la médecine chinoise dans les pratiques de santé mondiales.

Au cours de la séance de dialogue de la table ronde, des praticiens et des chercheurs de premier plan ont participé à une discussion animée sur les progrès et l'avenir de la médecine chinoise dans le traitement des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Des leaders éminents dans le domaine de l'Allemagne, de l'Australie et du Canada ont échangé des idées sur l'expansion mondiale de la médecine chinoise, en mettant l'accent sur son héritage culturel, ses innovations et sa collaboration internationale.

La participation de Jimon Group au WCCM a non seulement mis en évidence ses solides capacités et ses réalisations remarquables dans le domaine de la médecine chinoise, mais a également souligné son rôle dans l'avancement de la pratique à l'échelle mondiale. À l'avenir, l'entreprise demeure engagée dans sa mission d'hériter de la culture de la médecine chinoise et de diriger l'avenir de la santé, avec des plans pour accroître son investissement dans la recherche scientifique. Ce faisant, Jimon Group vise à promouvoir à la fois le patrimoine culturel et les dernières innovations en médecine chinoise, en s'efforçant d'avoir une incidence importante sur la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires à l'échelle mondiale.

