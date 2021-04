Lancement du 21e concours Prix Femmes d'affaires du Québec

Le concours Prix Femmes d'affaires du Québec demeure, depuis sa création, l'unique concours s'adressant aux entrepreneures et aux femmes d'affaires du Québec, tous secteurs confondus. En 20 ans d'existence, 528 finalistes ont été honorées et 190 lauréates ont été primées lors du prestigieux gala annuel, qui se déroulera le 9 novembre cette année. Lors des éditions précédentes, plus de 1000 convives se sont rassemblés pour célébrer les lauréates. La première édition virtuelle de l'an dernier a, quant à elle, attiré plus de 700 personnes.

Citation

« Je lance un appel à toutes les femmes d'exception du Québec: n'attendez pas l'année record, le moment idéal ou quand les astres seront mieux alignés! Les femmes veulent être parfaites et nous souffrons trop souvent du syndrome de l'imposteur. Osez poser votre candidature cette année! 2021 a été particulièrement difficile pour les femmes, donc pour bon nombre d'entre nous. Si vous avez pu tirer profit de la crise, si votre entreprise a pu pivoter et réaliser une année exceptionnelle, venez inspirer les autres. On a bien besoin de voir de nouveaux modèles inspirants, de femmes innovantes, audacieuses et résilientes », mentionne la présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec, Ruth Vachon.

Nouveautés

L'édition 2021 établit une ligne stratégique claire et audacieuse afin de reconnaître la richesse et la diversité des femmes au sein de la communauté d'affaires du Québec. De nouvelles catégories viendront saluer cet apport, notamment les catégories: Solopreneure audacieuse, Femmes en mouvement Desjardins, Prix Mémoire - Spécial 40 ans du Réseau des Femmes d'affaires du Québec, Impact diversité (Organisation engagée dans une économie plus inclusive) et le Prix Coup de coeur du Journal de Montréal - Journal de Québec.

Date limite du dépôt des candidatures

La date limite pour soumettre sa candidature est le 15 juin 2021. Cette année, Mme Marjorie Michel, chef de cabinet du président du Conseil du Trésor du Canada, assumera la fonction de présidente du jury de sélection. Les finalistes seront dévoilées en septembre prochain.

Principaux partenaires

L'édition 2021 du concours Prix Femmes d'affaires du Québec a pour principaux partenaires Desjardins, partenaire présentateur, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, partenaires médias et EY, partenaire or.

Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Célébrant ses 40 ans cette année, la raison d'être du Réseau des Femmes d'affaires du Québec est d'accélérer la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Pour ce faire, il met en place des initiatives concrètes qui inspirent, connectent et propulsent les femmes vers de nouveaux sommets, amplifiant ainsi leur impact économique.

RFAQ.ca https://www.pfaq.ca

