Lancement des travaux pour la construction de deux nouvelles écoles secondaires à la Pointe-de-l'Île

Représentant un investissement total de plus de 437,4 M$ (230,4 M$ (Mtl-Nord) + 207 M$ (Anjou)), ces constructions s'inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures du gouvernement du Québec.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire des projets pour ces deux écoles.

Les projets seront réalisés en collaboration avec le gérant de construction Groupe Décarel-Sidcan Inc., en partenariat avec différents consortiums et entreprises en conception pour l'architecture (TLA + UN + Neuf), le génie civil/structure (CIMA+/GBI) et le génie mécanique et électrique (Bouthillette Parizeau/Stantec). Ils sont appuyés par les consortiums suivants formant l'équipe maître en architecture (Lemay Leclerc | Leclerc), génie civil/structure (Tetra Tech/WSP) et génie mécanique et électrique (Pageau Morel | SNC-Lavalin).

Rappelons que ces constructions s'inscrivent dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable. Ainsi, les écoles seront adaptées aux nouvelles méthodes d'enseignement avec des espaces communs qui favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. L'architecture privilégiée sera moderne et largement fenêtrée, pour que les espaces communs soient inondés de lumière naturelle. Par ailleurs, les établissements auront une identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium. Selon l'échéancier initialement établi par la SQI, on envisage une première rentrée scolaire dans les deux écoles à la fin d'août 2024.

École de Montréal-Nord

La nouvelle école secondaire sera située au carrefour des rues Albert-Hudon et Maurice-Duplessis, tout près du Cégep Marie-Victorin. Elle pourra accueillir plus de 1 700 élèves de la première à la cinquième secondaire.

École d'Anjou

L'école, qui pourra accueillir près de 1 900 élèves, sera située à l'extrémité nord-est d'Anjou, sur un terrain situé à l'angle du boulevard Métropolitain Est et de l'Avenue Jean-Després.

Citations :

« Le lancement des travaux pour la construction d'une école est toujours un moment important et enivrant pour toute la communauté. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que ce n'est pas un, mais deux projets majeurs de construction qui sont lancés et qui permettront aux élèves, dès août 2024, de bénéficier de milieux d'apprentissage modernes et adaptés à leurs besoins. Les élèves du Québec méritent de belles écoles et ces deux projets doteront les secteurs d'Anjou et de Montréal-Nord d'écoles secondaires conçues sur le modèle des nouvelles générations d'écoles. Ces établissements joueront, j'en suis convaincu, un rôle significatif dans leur motivation, favorisant ainsi leur réussite éducative et le développement de leur sentiment d'appartenance. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« L'annonce d'aujourd'hui est un bon exemple du travail de notre gouvernement dans l'Est de la métropole. Ces nouveaux établissements d'enseignement leur permettront aux jeunes de s'épanouir et d'acquérir de nouvelles connaissances dans des écoles dynamiques, modernes et favorables à la poursuite de leurs apprentissages. Ce projet est donc en phase avec notre vision pour revitaliser l'Est de Montréal. C'est une excellente nouvelle pour les familles d'Anjou et de Montréal-Nord! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Ces projets permettront non seulement de répondre à la croissance constante de la clientèle scolaire des arrondissements d'Anjou et de Montréal-Nord, mais également d'offrir des milieux de vie et d'apprentissage modernes, sécuritaires et stimulants à nos élèves, à notre personnel et aux communautés. »

Antoine El-Khoury, directeur général du CSSPI

« C'est avec un regard tourné vers l'avenir et enraciné dans une intention architecturale sensible que nous avons imaginé les établissements scolaires qui s'implanteront à Montréal-Nord et à Anjou. Nous espérons que la terre extraite aujourd'hui produira le terreau fertile pour élever les générations de demain. »

TLA + UN + NEUF ARCHITECTES EN CONSORTIUM

